Marco Masini a Sanremo 2020 in Vacanze Romane con Arisa (video)

Arisa accompagna Marco Masini a Sanremo 2020 in Vacanze Romane. Una scelta decisamente azzeccata, quella dell’artista fiorentino, che porta un duetto speciale con una delle voci più raffinate della musica italiana. Arisa torna sul palco dell’Ariston a un anno dalla sua partecipazione in Mi Sento Bene, che ha incluso nel suo ultimo album Una Nuova Rosalba In Città.

Marco Masini ha debuttato in gara nella prima serata, quella del 4 febbraio, con il brano che ha intitolato Il Confronto. Un guardarsi allo specchio quasi straziante, il suo, attraverso il quale fa i conti con il tempo che è passato. Il salto vocale ci riporta immediatamente indietro con gli anni, quelli in cui cantava tutta la sua disperazione in Disperato e Vaffanculo.

Nella serata delle cover, per la quale ha scelto Vacanze Romane dei Matia Bazar, le valutazione spettano all’Orchestra di Sanremo che voterà l’esecuzione del brano e concorrerà a determinare il punteggio della classifica finale.

Vacanze Romane a Sanremo 2020 dopo 37 anni

Vacanze Romane non è solo un grande classico dei Matia Bazar, ma lo è anche del Festival di Sanremo. Il gruppo, che in quegli anni era capitanato da Antonella Ruggiero, aveva partecipato alla manifestazione nel 1983, classificandosi al 4° posto e ottenendo l’ambito Premio Della Critica.

La musica di Vacanze Romane è di Giancarlo Golzi e Carlo Marrale, mentre l’album nella quale è inserita Tango, uscito nel 1983. Il brano è pubblicato nel 45 giri Vacanze Romane/Palestina e conta sulla produzione di Roberto Colombo. La formazione dei Matia Bazar sul palco del Festival di Sanremo era composta da Giancarlo Golzi (batteria); Carlo Marrale (chitarra, voce); Antonella Ruggiero (voce); Mauro Sabbione (tastiere); Aldo Stellita (basso).

Marco Masini a Sanremo 2020 in Vacanze Romane con Arisa

La versione di Vacanze Romane di Marco Masini con Arisa illumina il palco dell’Ariston con un arrangiamento nuovo, studiato per la vocalità dei due artisti coinvolti e per l’intervento al pianoforte del cantautore fiorentino. L’omaggio ai Matia Bazar è lodevole, ma l’estensione vocale di Antonella Ruggiero rimane inarrivabile, nonostante il talento straordinario di Rosalba Pippa.

Il testo originale di Vacanze Romane dei Matia Bazar