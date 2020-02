Lewis Capaldi a Sanremo 2020 tra Someone You Loved e Before You Go (video)

L’arrivo di Lewis Capaldi a Sanremo 2020 era stato annunciato qualche settimana fa, come primo ospite internazionale. Tra gli artisti più amati del momento, il giovane interprete britannico ha raggiunto il palco dell’Ariston per la prima volta nella sua carriera per cantare Someone You Loved e Before You Go.

Lewis Capaldi fa parte della quota internazionale di questa edizione del Festival di Sanremo che si caratterizza per una forte matrice italiana, nonostante la dichiarazione d’intenti iniziale del direttore artistico che invece aveva intenzione di riportare i tanti artisti stranieri che erano mancati negli ultimi anni.

Si tratta del primo vero artista estero se si esclude Mika che è considerato italiano a tutti gli effetti. I brani portati sul palco sono quelli che sta portando in giro per il mondo e con il quale è stato lanciato, dopo i molti impegni intrapresi con artisti internazionali.

Someone You Loved di Lewis Capaldi a Sanremo 2020

Il brano è stato rilasciato come singolo nel 2018 e rappresenta il terzo estratto dall’EP Breach e come singolo del suo album di debutto Divinely Uninspired to a Hellish Extent. In Italia, è entrato in rotazione radiofonica a cominciare dal 22 marzo 2019. Il brano è stato anche ripreso per la versione remixata rilasciata con Martin Garrix.

Il video ufficiale legato al brano è stato invece rilasciato l’8 febbraio del 2019, sul canale Vevo dell’artista. La clip è diretta da Phil Beastall e conta sulla partecipazione dell’attore Peter Capaldi, che è parente di Lewis. Le riprese del video si sono svolte a Buxton nel 2019 ed è stato compiuto con l’organizzazione caritativa di Live Life Give Life, volta alla sensibilizzazione sul tema della donazione di organi.