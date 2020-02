Le probabili specifiche del Huawei P40 Lite in versione europea

Il prossimo mese parleremo di certo del Huawei P40 Lite, che verrà presentato insieme agli altri P40 e P40 Pro (oltre al P40 Premium Edition, una versione particolare fuori dai canoni tradizionali). Il portale ‘Huawei Central‘ ne ha di recente discusso, riferendo il possibile product-code, ‘ART-L29‘, certificato dall’ente EEC (Eurasian Economic Commission) in Russia. Il modello dovrebbe essere reso disponibile in Europa, e dovrebbe identificarsi come il clone del Huawei Enjoy 10 (ART-TL00x), lanciato in Cina e rebranded come ‘Huawei P40 Lite E’.

Dall’altra parte, Huawei Nova 6 SE lanciato lo scorso dicembre, sempre in territorio locale, ci si aspetta possa essere lanciato come Huawei P40 Lite, ma non ci sono informazioni concrete in merito. Le specifiche del device, richiamando quelle del Huawei Enjoy 10, dovrebbero essere le seguenti: schermo da 6.39 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel), processore Kirin 710F, 4/6GB di RAM + 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD), fotocamera principale da 48MP (apertura f/1.8) + un sensore da 2MP per gli effetti di profondità (apertura f/2.4), fotocamera frontale da 8MP (apertura f/2.0), batteria da 4000mAh e EMUI 9.1 (Android 9 Pie).

Le dimensioni generali ammontano a 159.81 x 76.13 x 8.13 mm (peso di 176 gr.). Non mancano, ovviamente, le connettività Bluetooth e Wi-Fi. Potrebbe essere queste le caratteristiche del Huawei P40 Lite, di cui verrà svelato ogni dettaglio nei prossimi giorni (probabilmente anche prima della presentazione dei Huawei P40 e P40 Pro, che sappiamo avverrà per la fine di marzo). Purtroppo, ve lo premettiamo, dovrebbero mancare i servizi Google, invece presenti sul P30 Lite New Edition (è stata un’eccezione che probabilmente non si ripeterà più, a meno che il governo americano non decida di rimuovere il ban). La cosa, nel caso, vi frenerebbe? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.