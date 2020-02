La rete Tre non funziona correttamente il 6 febbraio? Stato dei problemi

In questa mattinata del 6 febbraio la rete Tre non funziona a dovere e più di qualche cliente non ha la possibilità di usufruire dei servizi di connessione di solito garantiti dalla propria SIM telefonica.

Mentre i clienti dell’operatore appunto riescono a chiamare e ricevere telefonate in questa mattinata, è la rete internet di Tre Italia a non funzionare. Le segnalazioni di disservizio sono già nell’ordine delle centinaia sul sito Downdetector al momento di questa pubblicazione e non possiamo prevedere se ci sarà un rientro alla normalità in poco tempo o al contrario, un peggioramento della situazione.

Anche su Twitter sono presenti testimonianze relative al fatto che la rete Tre non funziona in questa giornata, come visibile nel cinguettio qui riportato:

Ciao, permettici di verificare inviaci un DM — 3 Italia (@Tre_It) February 6, 2020

Potrebbe trattarsi di un problema legato a qualche ripetitore di segnale non funzionante per le scorse ore di maltempo (contrassegnate dal forte vento) in molte zone d’Italia. Per il momento l’operatore non ha fornito alcun feedback ufficiale al riguardo e per fortuna il disservizio appare limitato ad un numero, tutto sommato, non elevato di clienti. I numeri di assistenza da contattare in caso di anomalie sono i seguenti: il recapito 133 è disponibile per clienti privati e il 139, al contrario, per i clienti business. Il team di supporto è naturalmente attivo sempre, senza alcuna pausa diurna o notturna.

Aggiornamento 12:25 – Purtroppo le segnalazioni di problemi con la rete Tre stanno continuando anche in questi minuti. Mancano, purtroppo, dettagli specifici sulle aree interessate dal disservizio e pure riscontri pubblici dell’operatore su qualche motivazione tecnica sia legata al non funzionamento. Per il momento, dunque, restano alquanto oscuri i possibili tempi per un ritorno alla normalità. Per eventuale assistenza, pure in questo caso, oltre ai numeri su proposti, va indicato anche il Twitter team dell’operatore raggiungibile all’account @Tre_It .