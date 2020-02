Guida Fortnite Amore e Guerra: come piazzare o disinnescare una bomba

Si chiama Fortnite Amore e Guerra l’ultima trovata dei ragazzi di Epic Games per vivacizzare la propria giocatissima Battaglia Reale. E, in ultima analisi, per festeggiare l’amore. Non a caso si tratta dell’evento di San Valentino messo a punto dal team di sviluppo americano ad uso e consumo di tutti i giocatori, che siano connessi via PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch o dispositivi mobile. Come accadeva già in passato, anche l’evento più romantico dell’anno – che sarà attivo fino al prossimo 17 febbraio -, mette a disposizione una MAT, ovvero una Modalità a Tempo in cui combattere a squadre da sei giocatori, per un totale di undici round.

Meccaniche, quelle di Fortnite Amore e Guerra, molto classiche. E che naturalmente vanno ad essere intervallate da immancabili sfide. Portandole a termine, tutti gli utenti possono riscattare ricompense a tema esclusive, per altro in via del tutto gratuita. Tra le missioni dell’evento di San Valentino, c’è anche quella che richiede di piazzare o disinnescare una bomba in Trova e Distruggi, vale a dire la MAT di cui vi dicevo in precedenza. Questo a seconda che ci si ritrovi a recitare il ruolo degli attaccanti o dei difensori.

Fotnite Amore e Guerra: piazza o disinnesca una bomba in Trova e Distruggi

Vien da sé che in questa piccola guida dedicata a Fortnite Capitolo 2 – in aria di seconda stagione, al via il 20 febbraio – andrò a spiegarvi proprio come completare la sfida “Piazza o disinnesca una bomba” nella modalità Trova e Distruggi, ispirata alle meccaniche del celebre titolo sparacchino Counter Strike. Nella MAT, abbiamo una mappa in cui ci sono due siti, contrassegnati chiaramente con le lettere A e B. Sarà qui che dovremo attivare o disinnescare gli ordigni – in base alla squadra di appartenenza. Come illustrato nel filmato presente poco più in basso in questo stesso articolo, condiviso dal canale YouTube Bodil40.



Per avere successo nella missione di Fortnite Amore e Guerra dovrete compiere la stessa azione per un totale di dieci volte. Tenete però a mente che mentre starete piazzando o disattivando una bomba non potrete compiere nessun’altra azione, e dunque sarete esposti agli attacchi dei vostri avversari. Il mio consiglio, allora, è quello di fare affidamento ai vostri compagni di squadra. La collaborazione tra i membri del team è fondamentale: cercate di muovervi sempre in gruppo, così da avere costantemente almeno un compagno a coprirvi le spalle mentre portate a termine il vostro obiettivo.

Nel frattempo, parlando di novità legate alla Battaglia Reale a marchio Epic Games, vi ricordiamo che è disponibile su tutte le piattaforme l’aggiornamento 11.50. Seppur non troppo ricco a livello contenutistico, l’ultimo update si presenta assolutamente fondamentale per il futuro di Fortnite. Ha infatti introdotto nel videogame l’implementazione di un nuovo motore per la gestione della fisica, Chaos, che espande così le feature dell’Unreal Engine.