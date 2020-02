Guida Apex Legends Stagione 4: come usare Revenant, trucchi e abilità

Dallo scorso 4 febbraio, Apex Legends Stagione 4 è andata ad arricchire l’offerta sparacchina della Battaglia Reale a marchio Electronic Arts e Respawn Entertainment. I giocatori su PlayStation 4, PC e Xbox One possono così godersi contenuti nuovi di zecca, mentre sono impegnati a combattere sugli affollati server di un free-to-play diretto concorrente del fenomeno Fortnite, confezionato invece dai ragazzi di Epic Games. Tra le introduzioni più gradite della nuova season, è impossibile non citare Revenant, nuovo personaggio giocabile.

La nuova Leggenda della Stagione 4 di Apex Legends era un sicario della Commissione dei Mercenari, considerato quello più letale. A sua insaputa – specchiandosi continuava a vedere un essere umano -, la Hammond Robotics e la stessa Comissione lo avevano trasformato in una macchina assassina fatta di acciaio e brandelli di carne, da utilizzare per i propri scopi. Scoperta la verità per via di un errore di programmazione, Revenant può ora esibire le proprie abilità nei campi di battaglia a marchio EA. E in questa guida vado a suggerirvi proprio qualche consiglio su come utilizzarle al meglio, cercando di definire pure qualche utile strategia.

Apex Legends Stagione 4: utilizzare al meglio il nuovo personaggio Revenant

Prima di tutto, è importante avere ben in mente quali sono le abilità di Revenant. La nuova Leggenda di Apex Legends Stagione 4 può contare sull’abilità tattica Silenzio, che lancia un dispositivo che infligge danni e blocca le abilità dei nemici per 10 secondi. Abbiamo poi l’abilità passiva Stalker, che consente di camminare più in fretta pur rimanendo abbassati e di arrampicarci più in alto. Chiude l’abilità ultimate Totem della Morte, con cui attivare un totem che protegge temporaneamente dalla morte chi lo usa: invece di morire o andare KO, potremo ritornare dove è posizionato il Totem. Questo significa che Revenant ha la capacità di avvicinarsi agli avversari di soppiatto, quasi come se fossimo in fase stealth, rimanendo accovacciato e mantenendo un basso profilo. La sua abilità di arrampicarsi più in alto, poi, permette di cogliere di sorpresa anche i nemici che sorvegliano posizioni sopraelevate della mappa, magari in cima ad un edificio.

Più nello specifico, è da notare che la portata dell’abilità Silenzio non è molto estesa – circa tre metri, ma risulta utile perché i nemici riceveranno danni e contemporaneamente si ritroveranno le proprie abilità disattivate. Incredibilmente incisivo è poi l’utilizzo del Totem della Morte, che può consentire ad un intero team di invadere una postazione avversaria con più facilità, senza il rischio di essere respinti dal fuoco nemico. Volendo delineare qualche strategia, ho trovato assai efficace la già citata abilità passiva: non solo perché potete procedere a velocità normale mentre siete accovacciati, ma pure per la capacità di correre sui muri con più slancio, così da spiazzare le file della squadra avversaria. O comunque nemici provenienti da più direzioni.

Non è tutto, potendo utilizzare Silenzio per privare un avversario delle sue abilità per 10 secondi, avrete a disposizione due diverse strategie, una che consente alla vostra squadra sotto attacco di riprendere fiato, e l’altra che invece vuole immobilizzare il nemico per procedere alla successiva esecuzione. In ogni caso, lanciate la vostra abilità solo quando siete sicuri di colpire il bersaglio, perché il timer di ricarica è di circa 25 secondi, preziosissimi in uno scontro diretto in Apex Legends. A chiudere, qualche consiglio per utilizzare al meglio il Totem della Morte. Seppur molto utile, la ultimate di Revenant presenta qualche limite: prima di tutto per essere sfruttato dal team sarà necessario che ogni membro della squadra ci interagisca, in secondo luogo vi farà “risorgere” solo nella sua posizione e con un unico punto vita. Resta comunque interessante per i giocatori più audaci, che vogliono tentare un attacco a sorpresa, tenendo comunque alla mano e pronti all’uso diversi stim e medipack per ripristinare la propria energia vitale.