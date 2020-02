Facciamo a metà con il volantino Euronics: Huawei P30 Lite a 125 euro, scontatissimo il P30 Pro

Il volantino Euronics “Facciamo a metà” punta a fare la differenza in questo mese di febbraio 2020. In particolare, la promozione della nota catena di elettronica investe l’ultima serie Huawei P30 del 2019, garantendo uno sconto imporrante sia sull’ammiraglia assoluta P30 Pro che sul dispositivo di fascia media P30 Lite. Esaminiamo le condizioni particolari previste dal brand per usufruire di uno scontoo più che importante.

Il volantino Euronics valido da oggi e attivo fino al prossimo 19 febbraio è senz’altro dedicato alla ricorrenza di San Valentino. L’iniziativa promozionale prevede quanto segue: su due prodotti acquistati (uno dei quali del valore commerciale di almeno 499 euro) il secondo meno caro viene proposto esattamente a metà prezzo. Proprio con questo tipo iniziativa, pure device dal costo non certo contenuto vengono proposti ad un prezzo mai applicato, per non parlare degli sconti assicurati pure su smartphone già di per se economici.

Quanto costa ora il Huawei P30 Lite con il via al volantino Euronics di oggi 6 febbraio? Il prezzo di listino attuale sarebbe pari a 249 euro ma con la speciale promozione non bisognerà sborsare più di 124,50 euro. Sempre presso i negozi fisici della catena appare pure incredibilmente appetibile il rinnovato P30 Lite 2020 nella sua New Edition. Il costo di listino di 349 euro si riduce a soli 174,50 euro.

Ma forse l’occasione più interessante di questo volantino Euronics resta quella legata al Huawei P30 Pro. Il suo valore di partenza è pari a 699 euro ma, con lo sconto del 50%, l’ammiraglia in carica del produttore cinese costa ora solo 349,50 euro.

Per concludere e andare anche oltre il brand Huawei protagonista dell’ultimo volantino Euronics, va segnalato anche il Samsung Glaxy A51 a 189,50 euro anziché a 379 euro. Insomma, le occasioni non mancano, almeno per chi ha intenzione di effettuare un secondo acquisto di importo superiore ai 499 euro, magari per qualche necessità impellente.