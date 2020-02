Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi a Sanremo con la poesia di Ti Regalerò Una Rosa (video)

Il duetto di Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi a Sanremo 2020 ha portato sul palco un pezzo cantautorale che ha trionfato 13 anni fa, ma non perde il suo valore perché tratta un tema universale.

Il cantautore livornese che un anno fa ha sorpreso tutti con la tenera Nonno Hollywood e che quest’anno è partito più in sordina con Baciami Adesso, ha scelto un brano impegnativo e poetico per la serata delle cover celebrativa dei 70 anni del Festival. Ha riportato sul palco dell’Ariston per la sua performance il collega Simone Cristicchi, con cui peraltro aveva condiviso la gara lo scorso anno. I due artisti si sono esibiti alternandosi tra strofa e ritornello. Dietro di loro, la stessa sedia vuota che accompagnava l’esibizione di Cristicchi nel 2007.

Brano dedicato al tema della malattia mentale e di quanto questa sia incompresa e ghettizzata, la canzone scritta ed interpretata da Simone Cristicchi vinse a sorpresa il 57º Festival di Sanremo. Il cantautore la scrisse dopo un viaggio tra gli ospedali psichiatrici d’Italia, iniziato dopo l’incontro con alcuni pazienti di un istituto in Calabria che ha ispirato anche il libro Centro di igiene mentale – Un cantastorie tra i matti e il disco Dall’Altra Parte del Cancello, oltre ad un documentario sull’argomento. Con la sua interpretazione tenera e drammatica al tempo stesso e un testo coraggioso e poetico, Cristicchi conquistò il pubblico e la critica, portando a casa anche il Premio della Critica Mia Martini ed il Premio della Sala Stampa Radio-TV. Lo scorso anno è tornato a Sanremo con Abbi Cura di Me e ha incrociato Nigiotti in gara con Nonno Hollywood.

Enrico Nigiotti ha scelto un brano non semplice né popolare come Ti Regalerò Una Rosa per omaggiare la musica italiana nella serata delle cover di Sanremo 2020 perché ha molto amato questa canzone sin dal primo ascolto e la ritiene una delle più belle mai proposte all’Ariston, soprattutto dopo averla riascoltata in età più matura.

Ti regalerò una rosa

Una rosa rossa per dipingere ogni cosa

Una rosa per ogni tua lacrima da consolare

E una rosa per poterti amare

Ti regalerò una rosa

Una rosa bianca come fossi la mia sposa

Una rosa bianca che ti serva per dimenticare

Ogni piccolo doloreMi chiamo Antonio e sono matto

Sono nato nel ’54 e vivo qui da quando ero bambino

Credevo di parlare col demonio

Così mi hanno chiuso quarant’anni dentro a un manicomio

Ti scrivo questa lettera perché non so parlare

Perdona la calligrafia da prima elementare

E mi stupisco se provo ancora un’emozione

Ma la colpa è della mano che non smette di tremareIo sono come un pianoforte con un tasto rotto

L’accordo dissonante di un’orchestra di ubriachi

E giorno e notte si assomigliano

Nella poca luce che trafigge i vetri opachi

Me la faccio ancora sotto perché ho paura

Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura

Puzza di piscio e segatura

Questa è malattia mentale e non esiste curaTi regalerò una rosa

Una rosa rossa per dipingere ogni cosa

Una rosa per ogni tua lacrima da consolare

E una rosa per poterti amare

Ti regalerò una rosa

Una rosa bianca come fossi la mia sposa

Una rosa bianca che ti serva per dimenticare

Ogni piccolo doloreI matti sono punti di domanda senza frase

Migliaia di astronavi che non tornano alla base

Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole

I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole

Mi fabbrico la neve col polistirolo

La mia patologia è che son rimasto solo

Ora prendete un telescopio, misurate le distanze

E guardate tra me e voi, chi è più pericoloso?

Dentro ai padiglioni ci amavamo di nascosto

Ritagliando un angolo che fosse solo il nostro

Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi

Non come le cartelle cliniche stipate negli archivi

Dei miei ricordi sarai l’ultimo a sfumare

Eri come un angelo legato ad un termosifone

Nonostante tutto io ti aspetto ancora

E se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfioraTi regalerò una rosa

Una rosa rossa per dipingere ogni cosa

Una rosa per ogni tua lacrima da consolare

E una rosa per poterti amare

Ti regalerò una rosa

Una rosa bianca come fossi la mia sposa

Una rosa bianca che ti serva per dimenticare

Ogni piccolo doloreMi chiamo Antonio e sto sul tetto

Cara Margherita son vent’anni che ti aspetto

I matti siamo noi quando nessuno ci capisce

Quando pure il tuo migliore amico ti tradisce

Ti lascio questa lettera, adesso devo andare

Perdona la calligrafia da prima elementare

E ti stupisci che io provi ancora un’emozione?

Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare