Bella da Morire su Rai1, il giallo al femminile con Cristiana Capotondi e Matteo Martari (video promo)

Non ha ancora una programmazione ufficiale Bella da Morire su Rai1, ma potrebbe arrivare in tv la prossima primavera: la serie tv con Cristiana Capotondi e Matteo Martari ha fatto capolino tra i promo trasmessi durante le serate del Festival di Sanremo 2020, annunciata come una delle nuove uscite in arrivo nei prossimi mesi.

In attesa che sia svelata la data di debutto di Bella da Morire su Rai1, il promo mostra un’anticipazione della trama della serie, un giallo che racconta l’inchiesta complessa e ricca di sfumature su un femminicidio che diventa un caso di cronaca di grande rilevanza mediatica.

La storia prende le mosse dalla morte di Gioia Scuderi (Giulia Arena), giovane aspirante reginetta di bellezza di una piccola località di provincia. La detective Eva Cantini (Capotondi), tornata di recente nel paese per recuperare una difficile situazione familiare, si ritrova a gestire il caso della scomparsa della ragazza e fa di tutto per ritrovarla viva: quando il suo cadavere viene rinvenuto in fondo al lago, toccata dalla giovane età della vittima e dalla sua storia, farà di tutto per risolvere il caso e scoprire chi ha posto fine alla sua vita. Una ricerca della verità che è soprattutto un desiderio di giustizia: donna delusa dalla vita e inaridita dalla sofferenza, la Cantini trova una motivazione e una voglia di riscatto nella missione di assicurare alla giustizia l’assassino di una giovane donna che aveva la sola colpa di essere bellissima. Perché “nessuno può toglierci la voce e la dignità“, proclama la protagonista con la sua voce fuori campo.

Ad aiutarla, in questo giallo tutto al femminile, due donne coraggiose e determinate, un magistrato (Lucrezia Lante della Rovere) e un medico legale (Benedetta Cimatti). Nella sua ricerca della verità, la protagonista incontra anche l’amore, in una relazione sofferta con un uomo speciale (Matteo Martari). Nel cast della serie figurano anche Elena Radonicich, Paolo Sassanelli, Anna Ferruzzo, Gigio Alberti e Fausto Maria Sciarappa.

La serie in quattro parti, prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, è scritta da Filippo Gravino, Flaminia Gressi e Davide Serino. La regia è affidata ad Andrea Molaioli, tra i registi delle prime due stagioni di Suburra – La Serie per Netflix e già dietro la macchina da presa di un giallo che ha conquistato ben dieci David di Donatello e due Nastri d’Argento nel 2008 (tra cui quello per la Miglior Regia), La Ragazza del Lago.

Inizialmente annunciata la scorsa estate col titolo provvisorio di Sei Bellissima, nella presentazione dei futuri palinsesti della stagione 2019/2020, la serie ha nella colonna sonora l’omonimo brano di Loredana Berté, che accompagna il promo con le prime immagini inedite.

Ecco il promo di Bella da Morire su Rai1, trasmesso durante le serate sanremesi, che annuncia la messa in onda della serie prossimamente.