Ascolti della seconda serata di Sanremo 2020 da record, Amadeus ancora re dello share

Sono ancora una sorpresa gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2020. Amadeus ribalta tutti i pronostici e fa ancora il pieno di share, arrivando a toccare il 53,3% in una serata corale lunghissima, nella quale è approdato persino Massimo Ranieri a duettare con Tiziano Ferro.

Riesce nell’impresa anche Fiorello, che con audacia ha vestito i panni ha vestito i panni di Maria De Filippi intervenuta anche in diretta, ma è vincente anche la scelta di portare Tiziano Ferro in ogni serata, con brani suoi ma anche cover, compresa quella di Almeno Tu Nell’Universo per la quale non ha trattenuto le lacrime.

Gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2020 nella prima parte

41,91% è il dato che emerge per la prima parte del Festival, quella che prende il nome di Sanremo Start, per poi crescere nella prima parte (lunghissima), con la quale giunge al 52,50%. La seconda parte vola invece al 56,09%.