Approcciamo al meglio i problemi tra device Huawei e FreeBuds 3: come riassociarli

Non sono per nulla isolate in questi giorni le segnalazioni da parte di utenti che stanno riscontrando problemi con il proprio smartphone Huawei, soprattutto per quanto il mancato funzionamento degli auricolari FreeBuds 3. Nelle ultime settimane abbiamo affrontato argomenti correlati, come i ritardi accumulati dal produttore asiatico con la consegna del prodotto quando era previsto in omaggio rispetto al’acquisto di uno smartphone, ma oggi 6 febbraio tocca concentrarsi su questioni specifiche.

Come riassociare uno smartphone Huawei a FreeBuds 3

Passando a questioni più concrete, capita ad esempio che utenti in possesso di uno smartphone Huawei riscontrino il mancato funzionamento di FreeBuds 3. Eventualmente di un solo auricolare. A meno che alla base di tutto non ci siano malfunzionamenti più pesanti, è possibile seguire qualche utile consiglio senza passare dall’assistenza. Insomma, la questione potrebbe essere più semplice di quanto si pensi, almeno stando a quanto è stato annunciato di recente dalla divisione italiana.

A tal proposito, il produttore sta rispondendo come segue in alcune community social dove si affrontano anche problemi di questo tipo. Cerchiamo dunque di seguire il percorso migliore con un device Huawei per anomalie generiche: “In merito alla tua richiesta, ti suggeriamo di resettare e riassociare le cuffie con il tuo smartphone. Inserisci gli auricolare dentro la custodia di ricarica e tieni premuto per 7/10 secondi il tasto sul lato fino a quando la luce non diventerà rossa. A questo punto puoi riprovare a riassociarli”.

Insomma, occorre tentare anche strade alternative in caso di complicato matrimonio tra smartphone Huawei e FreeBuds 3, come avrete notato con il report odierno. Anche a voi sono capitati problemi con gli auricolari negli ultimi tempi? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito, così da sapere se effettivamente il bug sia diffuso o isolato in questo particolare momento storico.