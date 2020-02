Anastasio canta Spalle Al Muro di Renato Zero a Sanremo 2020 con la PFM (video)

Con estremo coraggio, Anastasio canta Spalle Al Muro di Renato Zero a Sanremo 2020. Il giovane rapper partenopeo sarà accompagnato dalla PFM, così come aveva annunciato lui stesso sui suoi canali social ufficiale a qualche giorno dall’inizio di Sanremo.

Già avvenuto il debutto con il brano che ha deciso di portare in gara, Rosso Di Rabbia, certamente scritto con una certa maestria ma ancora troppo fuori target per il palco dell’Ariston. Il brano si potrà riascoltare nella serata del venerdì, quando sarà valutata dai giornalisti della sala stampa.

A tornare sul palco, il 6 febbraio, sarà anche (idealmente) Renato Zero, del quale Anastasio porta Spalle Al Muro. Una scelta importante, la sua, se si considerano gli appena 22 anni dell’artista in relazione al testo del brano scelto che parla invece del declino dell’età.

Spalle Al Muro a Sanremo 2020 dopo 29 anni

Renato Zero debutta a Sanremo 1991 con un brano di Mariella Nava. Si tratta di un vero e proprio rilancio, per il cantautore romano, che sorprende il pubblico dell’Ariston con un’interpretazione straziante, fino a ottenere una lunga scia di applausi che lo costringono a rientrare in scena per accontentare il pubblico in sala.

Anastasio a Sanremo 2020 con Spalle Al Muro di Renato Zero

Com’era prevedibile, Anastasio si è appoggiato al messaggio del brano scritto da Mariella Nava per scrivere delle barre rap particolarmente incisive, com’è nel suo stile. La partecipazione della Premiata Forneria Marconi ha arricchito l’esibizione del rapper di Rosso Di Rabbia, per la prima volta sul palco dell’Ariston.

Il testo originale di Spalle Al Muro di Renato Zero