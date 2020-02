10 giochi per PlayStation 3 da acquistare assolutamente

Una delle console più apprezzate nel settore del gaming è la Playstation 3, di cui la Sony ha venduto quasi 90 milioni di unità. Nonostante la presenza della più evoluta PS4, sono in tanti a utilizzare ancora la PS3, un dispositivo tutt’ora valido ed efficiente. Inoltre, non mancano certo i titoli, sebbene alcuni forniscano meno funzionalità rispetto a quelle disponibili per altre console più avanzate. Ecco dunque 10 giochi per Playstation 3 da avere assolutamente e acquistabili a prezzi vantaggiosi su Amazon.

Call of Duty: Ghosts

Tra i giochi PS3 Amazon uno dei titoli più economici è Call of Duty: Ghosts, uno sparatutto pubblicato da Activision e rilasciato nel 2013. Si tratta in particolare del decimo capitolo della famosissima saga di Call of Duty, evoluzione completamente nuova e originale del precedente Modern Warfare. Innovativa la dinamica di gioco, in cui i giocatori devono salvare la nazione combattendo per la sopravvivenza, partecipando al gruppo di specialisti chiamati appunto Ghosts. Sono presenti la modalità multigiocatore, nuove mappe ancora più realistiche e le edizioni speciali Esperto, Digital Hardened e Prestige, per un gameplay davvero avvincente e coinvolgente.

Sonic Generations: Essentials

Storico personaggio del mondo Sega, Sonic Generations: Essentials è un gioco per la Playstation 3 da veri intenditori, un titolo da sapore nostalgico per chi possedeva la vecchia console retrogaming Game Gear o quella fissa del Sega Master System. Pubblicato nel 2011 il gioco è ancora molto richiesto sul mercato dai possessori di PS3, mettendo a disposizione la modalità 2D e 3D con giocatore singolo. La trama è incentrata sul mitico personaggio di Sonic, il quale si ritrova a viaggiare indietro nel tempo insieme ai suoi amici, incontrando vecchie conoscenze e persino un sé stesso più giovane.

Call of Duty: World at War

Altro capitolo della straordinaria saga di Call of Duty, uno degli sparatutto di maggior successo degli ultimi anni, su Playstation 3 giochi come Call of Duty: World at War sono difficili da trovare oggigiorno. Su Amazon è possibile comprare il titolo uscito ufficialmente nel 2008, pubblicato da Activision per PS3, Xbox 360, Nintendo Wii e DS. World at War è il quinto appuntamento proposto nella versione Platinum, con audio in italiano e campagna con missioni e ambientazioni dettagliate ed emozionanti. Lo scenario è quello della Seconda Guerra Mondiale, con un gameplay veramente appassionante ricco di azione, un gioco per PS3 perfetto per i nostalgici e chi preferisce le vecchie guerre rispetto a quelle moderne.

Dead Space 3: Day One Limited Edition

Un gioco per Playstation 3 da non perdere è lo sparatutto Dead Space 3: Day One Limited Edition. Realizzato da Visceral Games e pubblicato da Electronic Arts è stato uno dei titoli più attesi del 2013, anno del rilascio, elevando lo standard dell’epoca per quanto riguarda i survival horror. Ottimi i nuovi contenuti presenti nel gameplay, tra cui le tute che permettono di aumentare le capacità di Isaac Clarke, per rendere ancora più accattivante la battaglia contro i Necromorfi. Oltre alle novità delle armature speciali First Contact Suit e Witness Suit sono disponibili le superarmi Evangelizer e Negotiator Weapon, con funzionalità di gioco singolo o multiplayer.

Lego Jurassic World

Un gioco PS3 per i bambini veramente appassionante è Lego Jurassic World, commercializzato da Amazon nell’edizione per il Regno Unito, ma disponibile con dialoghi in lingua italiana. Si tratta di un gioco davvero perfetto per i più piccoli, divertente e istruttivo per imparare in modo semplice. Il gameplay è basato sulle ambientazioni di Jurassic Park, quindi i protagonisti sono i dinosauri disegnati in formato Lego da TT Games. All’interno è possibile rivivere i momenti salienti dei tre film, con 20 dinosauri personalizzabili tra cui scegliere, per realizzare nuovi animali e liberare la propria fantasia. Sicuramente uno dei migliori titoli per PS3 adatti ai bambini.

NBA 2K 18

Per quanto riguarda i giochi sportivi, un titolo coinvolgente per la Playstation 3 è NBA 2K 18, caratterizzato da una grafica sensazionale e nuove funzionalità come il potenziamento oro per la propria squadra. Sono presenti le modalità di giocatore singolo, con le opzioni Associazione e Carriera, oppure multigiocatore con Lega Online e Squadra. Su Playstation 4 sono disponibili altre funzioni, tuttavia quelle previste per PS3 sono le più importanti. All’interno ci sono tutti i giocatori più forti della NBA, tra cui Russel Westbrook, Stephen Curry, Chris Paul e Kyrie Irving, per effettuare schiacciate e tiri da 3 cercando di vincere i playoff.

Virtua Tennis 4

Tra i 10 giochi per Playstation 3 da avere assolutamente c’è Virtua Tennis 4, uscito nel 2011 e sviluppato da Sega. Evoluzione veramente interessante quella realizzata, in grado di offrire una buona risoluzione e una dinamica di gioco fluida ed estremamente realistica. Tra le novità rispetto alla versione precedente ci sono tantissime modalità di gioco, dai tornei più blasonati alle esibizioni, con possibilità di giocare partite in singolo o in doppio. Ovviamente è possibile creare il proprio personaggio, con un buon sistema di editing per trasformare il tennista standard in uno sportivo personalizzato, in più non mancano le attività extra come gli allenamenti e gli incontri con i fan.

Gran Turismo 6

In occasione del 15° anniversario della saga, nel 2013 esce sul mercato Gran Turismo 6, disponibile come gioco PS3 su Amazon con un prezzo piuttosto interessante. La funzione più intrigante è l’opzione multigiocatore online, per sfidarsi in gare spericolate da 2 a 16 utenti alla volta. Nel parco auto sono proposte oltre 1.200 vetture sportive, con un incremento di ben 120 macchine rispetto alla versione precedente, comprese le auto da Gran Turismo della serie FIA GT3. Tante le location con 40 località differenti e ben 107 tracciati, tra cui figurano i circuiti di Silverstone, Red Bull Ring e Apricot Hill Raceway. Tra le modalità la configurazione BSpec per giocatore contro la CPU, online oppure carriera per aumentare il livello in base ai risultati raggiunti.

Tekken 6

La lunghissima saga di Tekken comincia ufficialmente nel 1994, mentre nel 2007 viene lanciato Tekken 6, un gioco di PS3 tra i più coinvolgenti e divertenti. Il gameplay vede la G Corporation impegnata contro la Mishima Zaibatsu e il suo intento di dominare il mondo, diventando di fatto l’unica speranza di salvezza per il mondo, attraverso scontri epici nel nuovo torneo King of Iron Fist Tournament 6. Alcune novità di questa edizione sono i colpi Bound System e Crush, con 3 modalità di gioco online, singolo e offline. Davvero niente male per questo titolo prodotto e distribuito da Namco.

Fifa 19 Legacy Edition

In cima alla classifica dei 10 giochi per PS3 da comprare su Amazon c’è Fifa 19 Legacy Edition, titolo recente uscito a fine 2018 sviluppato da EA Sports. Nello specifico si tratta di una versione aggiornata rispetto a Fifa 19, con divise e rose delle squadre più in linea con le ultime novità del mondo calcistico reale, mentre non sono presenti funzioni o caratteristiche di gioco diverse o più innovative. Da segnalare la finalizzazione a tempo, con cui è possibile usufruire di una migliore precisione nel tiro e nella potenza, le opzioni tattiche con opzione rapida e le nuove modalità per i livelli di difficoltà quando si gioca contro la CPU della console.