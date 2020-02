Tutto su Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu a Sanremo 2020, co-conduttrici della terza serata

Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu a Sanremo 2020 condurranno la terza serata di giovedì 6 febbraio in diretta su Rai 1 dal Teatro dell’Ariston con la conduzione di Amadeus.

Chi è Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez nasce a Jaca (Spagna) il 27 gennaio 1994. Appassionata di danza classica si trasferisce a Bristol, in Inghilterra, dove studia la sua disciplina. Negli anni lavora come cameriera e affianca il suo lavoro alle prime esperienze come modella.

Grazie alla sua conoscenza dell’inglese viene assunta alla sede del brand Gucci di Madrid e proprio in quel contesto incontra il calciatore Cristiano Ronaldo. I due si innamorano e si trasferiscono a Torino, città italiana in cui Ronaldo gioca nella squadra della Juventus.

I due si erano tenuti nascosti dal gossip per poi confessare pubblicamente la loro relazione sui social dopo gli scoop della stampa nel 2016.

Insieme mettono al mondo Alana Martina, primogenita della coppia, e vivono a poca distanza da Luciana Littizzetto e John Elkann. Georgina Rodriguez è anche molto attiva sui social, dove comunica con i suoi follower pubblicando i momenti più salienti della sua giornata e della sua vita.

Proprio su Instagram, infatti, Georgina ha annunciato la nascita di Alana Martina il 12 novembre 2017, con un lungo post in cui esprimeva tutta la sua emozione per la nascita della bambina.

Chi è Alketa Vejsiu

Alketa Vejsiu nasce a Tirana il 19 gennaio 1984 ed è una conduttrice radiofonica, televisiva e cantante albanese. Giornalista, si è laurata in Economia Aziendale all’Università di Tirana.

Inizia la sua carriera nel mondo televisivo albanese a soli 17 anni, quando conduce il programma 12 Dreams Of A Summer Night sull’emittente locale TVKlan diventando un volto di spicco sul territorio nazionale.

Dai programmi di minore peso continua, infatti, con la conduzione delle versioni albanesi di Ballando Con Le Stelle, X Factor, Tale E Quale Show e Chi Ha Incastrato Peter Pan.

Oggi Alketa Vejsiu è ideatrice e titolare della rivista Class, un brand ma anche un magazine specializzato nel mondo degli abiti da sposa e in servizi di agenzia matrimoniale.

La sua partecipazione a Sanremo 2020 è la sua prima apparizione in una TV italiana, e proprio l’arrivo all’Ariston era uno dei suoi sogni. Sulla lingua italiana Alketa Vejsiu ha detto:

L’italiano? L’ho imparato guardando la televisione italiana da bambina. L’Italia fa parte di me e spero un giorno di poterci lavorare.

Sulla sua vita privata si sa poco: ciò che è noto è che Alketa Vejsiu è sposata dal 2006 con Ardi Nelaj, un noto costruttore oltremodo noto in Albania. Tuttavia, Alketa Vejsiu ha sempre preferito tenere la sua vita privata lontana dai social e dai riflettori.

Sui social, per esempio, Alketa Vejsiu non pubblica mai foto che la ritraggono insieme alla sua famiglia, una scelta che ci fa pensare ad una donna che tiene molto alla sua riservatezza.

Potremo vedere Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu a Sanremo 2020 durante la terza serata di giovedì 6 febbraio in diretta dal Teatro dell’Ariston su Rai 1 con la conduzione di Amadeus durante la serata delle cover degli artisti in gara.