Tosca a Sanremo 2020 con Ho Amato Tutto dopo l’album Morabeza

Tosca a Sanremo 2020 partecipa con il brano Ho Amato Tutto in gara nella categoria campioni della kermesse dell’Ariston.

Al secolo Tiziana Tosca Donati, la cantante romana torna al Festival di Sanremo per la quinta volta. Debutta nel 1992 con il brano Cosa Farà Dio Di Me e nel 1996 vince il Festival con il brano Vorrei Incontrarti Fra Cent’Anni in duetto con Ron.

Nel 1997 partecipa con il brano Nel Respiro Più Grande scritto da Susanna Tamaro e Ron e infine nel 2007 – dieci anni dopo – ritorna a Sanremo con il brano Il Terzo Fuochista scritto da Massimo Venturiello.

Chi è Tosca

Tosca nasce a Roma il 29 agosto 1967. Inizia la sua carriera artistica in una compagnia teatrale di Checco Durante, ma durante una serata di piano bar della Capitale viene notata da Renzo Arbore che la ingaggia nello show televisivo Il Caso Sanremo di Lino Banfi.

Da quel momento inizia la sua ascesa nel mondo della musica. Nel 1992 pubblica il primo album Tosca e inizia a collaborare con alcuni nomi eccellenti: Renato Zero, Lucio Dalla e Riccardo Cocciante, ma la sua vera rampa di lancio arriva grazie a Ron con il quale vince il Festival di Sanremo con il brano Vorrei Incontrarti Fra Cent’Anni nel 1997.

Impegnata nella musica, nel cinema e nel teatro, nel 1997 insieme a Fiorello doppia il film d’animazione Anastasia e nel 2001 è protagonista della rappresentazione teatrale Salvatore Giuliano di Armando Pugliese con Giampiero Ingrassia. Nel 2003 firma insieme a Claudio Insegno lo spettacolo-canzone Notte In Bianco.

Debutta al cinema nel 2006 con Baciami Piccina di Roberto Cimpanelli e nel 2019 partecipa al documentario Il Suono Della Voce di Emanuela Giordano.

Tosca

L’album Morabeza

Nell’ottobre 2019 Tosca pubblica l’album Morabeza, la sua decima prova in studio ispirata a un viaggio di tre anni durante il quale si è spostata in più parti del mondo e ha avuto l’opportunità di conoscere tantissimi artisti e tantissime correnti musicali. Il disco è pieno di ospiti, da Ivan Lins a Luisa Sobral, ed è interamente arrangiato da Joe Barbieri.

Con questo disco Tosca vuole focalizzarsi su tre elementi: ricerca, lingua e suono, e soprattutto intende creare un ponte tra musica e lingua italiane e altri mondi. Sono presenti, infatti, intrecci tra italiano, portoghese, francese, arabo e romanesco che dimostrano la possibilità di una contaminazione costruttiva tra popoli e soprattutto la necessità dell’uguaglianza e dell’accoglienza.

Tosca a Sanremo 2020

Tosca torna a Sanremo 2020 13 anni dopo la sua partecipazione del 2007 e presenta il brano Ho Amato Tutto, che idealmente dedica ai suoi fan: “Ora si va a portare un po’ di me su quel palco che amo e che mi ha dato tanto ma non senza di voi: vi porto tutti con me perché ‘Ho amato tutto’”. Il brano è stato scritto da Pietro Cantarelli, già autore di Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni e Ivano Fossati.

Il Morabeza European Tour

Per la partecipazione di Tosca a Sanremo 2020 sono state cancellate alcune date del Morabeza European Tour previste per Roma il 17 e 18 gennaio. Le date riprenderanno a Madrid il 13 marzo e termineranno ad Asti il 6 aprile presso il Teatro Alfieri.