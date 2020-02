Svelata la data de Il Cacciatore 2, Francesco Montanari diventa “crudele e spietato”

Il Cacciatore 2 sta tornando. La nuova stagione della serie Ra2, apprezzata in Italia ma anche all’estero, vedrà di nuovo Francesco Montanari nei panni del magistrato Saverio Barone – nome di fantasia di Alfonso Sabella, PM e sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo. Gli episodi saranno quattro, in onda in altrettante prime serate.

Quando andrà in onda Il Cacciatore 2? Inizialmente previsto per i primi giorni di gennaio 2020, la seconda stagione invece debutterà il 19 febbraio 2020. La conferma è avvenuta tramite uno spot televisivo, trasmesso durante Sanremo 2020, in cui la rete ammiraglia annuncia la data di partenza.

Cosa accadrà ne Il Cacciatore 2? La storia ripartirà nell’anno 1996 con il rapimento del piccolo Giuseppe di Matteo. Saverio riesce finalmente a convolare a nozze con la sua amata Giada (interpretata dall’attrice Miriam Dalmazio). Il lieto evento si trasforma in tragedia quando Giuseppe muore. Il drammatico episodio getta il magistrato in una profonda crisi che lo segnerà inevitabilmente. Il magistrato inizierà a chiedersi se abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per salvare il bambino. La storia di cronaca è tristemente nota: Giuseppe Di Matteo è stato una vittima di mafia, rapito e sciolto nell’acido nel tentativo di far tacere suo padre Santino Di Matteo, collaboratore di giustizia ed ex-mafioso. L’orrendo delitto fu commissionato dal boss mafioso Giovanni Brusca per una vendetta trasversale.

In un’intervista a Repubblica, Francesco Montanari aveva anticipato l’inizio di un calvario per il suo personaggio: “Questo evento è “un punto di non-ritorno perché Di Matteo per Saverio Barone era un’ossessione. La promessa di ritrovarlo era sacra, fatta a se stesso. Così “va nel baratro, scende negli inferi della solitudine, della disperazione e della rabbia”.

Ne Il Cacciatore 2 assistiamo a una radicale trasformazione di Saverio; da nuovo ponderato e controllato, si trasformerà in una persona crudele e spietata. La morte di Di Matteo, ma soprattutto le sue orribili modalità, innescano una reazione incontrollabile nel magistrato che comincerà una dura battaglia contro i clan mafiosi.

Nel cast de Il Cacciatore 2 ritroviamo Francesco Montanari nel ruolo del protagonista, mentre Miriam Dalmazio presta il volto alla moglie Giada da cui ha avuto una figlia di nome Carlotta. E ancora: Edoardo Pesce, Davide Coco, Vincenzo Pirrotta, Antonio Avella e Roberta Caronia.

l Cacciatore è tratto dal libro Il Cacciatore di Mafiosi di Alfonso Sabella, magistrato italiano che è stato sostituto procuratore del Pool Antimafia di Palermo. Fin dal suo debutto, la serie Rai ha attratto anche l’attenzione internazionale. Insieme alla produzione de Rocco Schiavone, anche Il Cacciatore ha stretto diversi accordi per consentirne la distribuzione in territorio estero (dove va in onda col titolo The Hunter).

Appuntamento quindi al 19 febbraio 2020 per i nuovi episodi de Il Cacciatore 2.