Suits 7 sbarca in chiaro su La5 con una programmazione vergognosa e le ultime apparizioni di Meghan Markle

Suits 7 finalmente sbarca in chiaro per riaprire il cerchio intorno Mike e Harvey ma non tutto è rose e fiori. La serie si è rivelata un vero e proprio cult nel corso di questi anni e sicuramente meritava un po’ di più a livelli di ascolti in Italia ma, come spesso accade, anche lei è stata un po’ messa da parte a favore di crime e minestre già cotte e riscaldate. Non scopriamo niente di nuovo dicendo che le serie dovrebbero andare in onda ad un orario accettabile per il target a cui sono indirizzate, che meriterebbero più continuità e, soprattutto, una messa in onda contemporanea a quella originale sicuramente non datata mesi o anni dopo come alcuni casi.

Suits 7 è andata in onda in Patria nel lontano luglio 2017 e solo adesso, quasi tre anni dopo, sbarcherà in chiaro dopo il suo passaggio su Premium nel 2018 e questo non può che indignare il pubblico spinto per forza di cose a provvedere con streaming e simili. Se a questo sommiamo il fatto che la programmazione lascia a desiderare il gioco è fatto e l’insuccesso, anche per un gioiellino come questo, è assicurato.

Secondo quanto rivelano i palinsesti della prossima settimana, Suits 7 prenderà il via proprio lunedì 10 febbraio su La5 con un doppio episodio al giorno a partire dalle 13.51. Nel momento clou della programmazione della tv generalista tra Amici, Uomini e donne e, se vogliamo, Vieni da Me su Rai1, il pubblico sarà chiamato a scegliere cosa vedere e, in particolare, sarà messo alle strette proprio da questa programmazione che sicuramente non tiene conto di chi vorrebbe guardare (o riguardare, in questo caso) la serie senza precludersi altro.

La serie andrà in onda per quasi due settimane per un totale di sedici episodi ma, al momento, non ci è dato sapere se alla fine di questa vergognosa programmazione andranno in onda anche gli episodi dell’ottava stagione che in Patria ha debuttato nell’estate del 2018.

Al centro dei nuovi episodi ci sarà sicuramente il destino di Mike che proprio in questa stagione lascerà la serie insieme a Rachel, il personaggio interpretato da Meghan Markle. L’attrice fu costretta a lasciare la serie non tanto per esigenze di copione quanto per la sua scelta di fidanzarsi e sposare il principe Harry.