Stasera in tv mercoledì 5 febbraio, cosa va in onda oltre Sanremo 2020: film, serie tv e reality

Cosa va stasera in tv? Se cercate l’alternativa a Sanremo 2020, c’è un’ampia programmazione fatta di film e serie da guardare, per passare un paio di ore in pura tranquillità e divertimento. Se la seconda serata della kermesse vi annoia, scoprite in questa guida, cosa potete vedere in tv mercoledì 5 febbraio.

Film in onda

Se vi piacciono le pellicole d’azione/horror, su Rai2 c’è Alien: Covenant (ore 21:20), in cui l’astronave è in missione di colonizzazione planetaria. Gli uomini dell’equipaggio scoprono un luogo paradisiaco, ma quando decidono di visitarlo si accorgono che è popolato da creature spaventose. Rete4, alle ore 21:30, propone il capolavoro di Steven Spielberg, Salvate il Soldato Ryan, ambientato nei giorni seguenti lo sbarco in Normandia. Una madre americana sta per ricevere nello stesso giorno la notizia della morte di tre dei suoi figli su diversi fronti della guerra. Il comandante in capo generale Marshall dà ordine che il quarto fratello, Ryan, sbarcato in Normandia, venga rintracciato e portato a casa.

Su Canale5, alle 21:20, si ride con la commedia Matrimonio al Sud. Lorenzo Colombo è un industriale lombardo che ama il Nord, ma il figlio sta per sconvolgergli la vita sposando Sofia, una ragazza del Sud! In seconda serata, per il ciclo Oscars, la rete propone il film Anna Karenina con Keira Knightley nei panni della tragica eroina del romanzo di Tolstoj. Su Italia1, dalle 21:20 inizia la serata horror: prima con Auguri per la tua morte, poi con Final Destination. Su La7, alle 21:15, c’è il film JFK – Un caso ancora aperto, la coraggiosa inchiesta del procuratore distrettuale di New Orleans Jim Garrison sull’assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy.

Stasera su Nove, serata action col il film Presa mortale; su Rai4 c’è Sleepless – Il giustiziere. Il canale Iris invece propone Profumo – Storia di un assassino: Nella Francia del Settecento secolo, un uomo dotato di un olfatto straordinario è in cerca del profumo perfetto, costi quel che costi. Una scia di infamia e sangue seguirà la sua gloriosa carriera. Infine, Paramount Network manderà in onda Ritorno a Cold Mountain: Durante la Guerra Civile Americana Inman, un soldato confederato ferito, intraprende un viaggio pericoloso per ritornare al suo paese d’origine e riabbracciare Ada.

Serie tv in onda

Se invece vi appassionano le serie tv, non perdete i nuovi episodi di Lucifer 3 sul canale 20 in prima serata; a seguire, un doppio appuntamento con Magnum P.I. (episodi 3 e 4 della prima stagione); nella seconda serata di Rai4 andranno invece in onda i primi episodi di Babylon Berlin 2; su Sky Atlantic prosegue la serie A Discovery of Witches (episodio 3); su Fox è di scena Le Regole del Delitto Perfetto con l’episodio 6×09; su FoxLife trovate il poliziesco Frankie Drake Mysteries (episodio 5); su FoxCrime c’è invece Blue Bloods con l’episodio 9 della stagione 5.

Su Giallo prosegue l’appuntamento con l’ottava stagione di Vera; su TopCrime, è di scena la serie Forever con due episodi della prima stagione; Premium Action propone, a partire dalle 21:15: Proof (stagione 1 episodio 10), The Brave (stagione 1 episodio 3), iZombie (stagione 1 episodio 3), e The 100 (stagione 1 episodio 3).

Documentari e attualità

Se film e serie tv non vi soddisfano, la risposta è su Rai3: il canale manderà in onda un nuovo appuntamento del programma d’attualità Chi L’Ha Visto (21:20); se preferite altri generi canori, su TV8 c’è una nuova puntata di Italia’s Got Talent (ore 21:30).