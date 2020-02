Standing ovation per Tiziano Ferro a Sanremo 2020, la prima serata è tutta da piangere (video)

Tiziano Ferro a Sanremo 2020 è ospite fisso delle cinque serate. Da martedì 4 febbraio a sabato 8 febbraio, il Teatro Ariston di Sanremo accoglierà Tiziano Ferro e le sue migliori canzoni ma anche una selezione di cover, scelte dall’artista per omaggiare i più grandi cantanti del passato.

Nella prima serata di Sanremo 2020, Tiziano Ferro sale sul palco tre volte. La prima volta si cimenta con un omaggio a Domenico Modugno con Nel Blu Dipinto Di Blu.

Poi omaggia un’altra grande artista: Mia Martini. Tiziano Ferro canta Almeno Tu Nell’Universo e si commuove al punto da singhiozzare quando abbraccia Amadeus al termine dell’esibizione.

Il pubblico è il regalo più grande che Tiziano Ferro possa chiedere: il supporto di platea e galleria dell’Ariston è tale che l’intero teatro gli riserva una standing ovation da primato.

“Ha un grandissimo cuore”, sottolinea Amadeus, quasi a voler giustificare le lacrime e l’emotività spiccata del cantautore di Latina.

Nel raccontare Almeno Tu Nell’Universo, Tiziano sottolinea che si tratta del primo omaggio di un artista uomo a Mia Martini per la sua complicatissima Almeno Tu Nell’Universo, la quale difficilmente riesce ad essere declinata al maschile.

Tiziano Ferro ha voluto però buttarsi in quel che definisce un vero e proprio “salto nel buio” ma ammette di essersi lasciato andare verso la fine. “Verso la fine, devo essere sincero, non ce l’ho fatta”, e si è sciolto in qualche lacrima. Poco male se quel che ne deriva è una delle sue migliori performance, paragonabile solo all’esibizione con Mi Sono Innamorato Di Te, di Luigi Tenco a Sanremo 2017.

La terza volta, Tiziano Ferro sale sul palco dell’Ariston per Accetto Miracoli. L’artista presenta dal vivo a Sanremo 2020 il secondo singolo estratto dall’album rilasciato a novembre, la canzone che ha prestato il titolo all’intero progetto.