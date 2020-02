Riscontri ufficiali per problemi di volume basso su Huawei a febbraio 2020

Occorre parlare nuovamente di un problema abbastanza frequente per gli utenti che sono in possesso di uno smartphone Huawei, considerando il fatto che da alcuni giorni a questa parte sono tornate ad essere frequenti le segnalazioni da parte di coloro che riscontrano volume basso con il proprio device. A dirla tutta, avevo già fornito dei riscontri ufficiali in merito durante il mese di novembre, ma evidentemente oggi 5 febbraio tocca riprendere la questione.

Il volume basso su smartphone Huawei: risposta ufficiale

All’interno di alcune community tematiche, infatti, anche a febbraio si riscontrano diverse segnalazioni da parte di possessori di smartphone Huawei. Da parte della divisione italiana, ad inizio settimana, è arrivata una risposta ufficiale con la quale gli utenti sono invitati in primo luogo ad isolare il bug. Prima di interfacciarsi con l’assistenza, infatti, occorre comprendere in primo luogo se il bug si presenti solo durante le chiamate vocali. Questo quanto ho raccolto di recente:

“In merito alla tua domanda, ti chiediamo gentilmente di specificare se la situazione si presenta solo durante la chiamata o anche tramite altre applicazioni di terzi. Ti suggeriamo di controllare l’auto-parlante che non sia occluso da polvere, ed eventualmente qualora la utilizzassi una cover metallica di rimuoverla. Nel caso la situazione dovesse persistere, scrivici pure in privato“.

Insomma, ci possono essere tante cause dietro problemi di questo tipo per uno smartphone Huawei, ma adesso abbiamo quantomeno un feedback ufficiale da parte della divisione italiana con cui possiamo affrontare al meglio il bug del volume basso. Fateci sapere se e come avete risolto problemi di questo tipo, in modo da inquadrare il potenziale bug su ampia scala nel migliore dei modi anche qui in Italia, almeno stando a quanto raccolto il 5 febbraio su un tema tutto sommato molto caldo.