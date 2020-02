Video Ricchi E Poveri a Sanremo 2020 da Sarà Perché Ti Amo a Che Sarà e un concerto speciale

A Sanremo 2020 l’attesa reunion dei Ricchi E Poveri, ospiti d’eccezione della seconda serata del Festival nella loro formazione originaria.

Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu ricompongono il gruppo dei Ricchi E Poveri per portare al Festival di Sanremo numero 70 alcuni dei loro più grandi successi.

L’Ultimo Amore e poi La Prima Cosa Bella e Che Sarà per un medley, al quale si aggiunge il quinto componente sul finale: Fiorello.

I Ricchi E Poveri riportano in prima serata Rai canzoni come Sarà Perché Ti Amo prima dell’ultimo brano, Mamma Maria.

Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu festeggiano 50 anni dalla prima partecipazione al Festival, tra hit e ricordi indelebili. Più di 50 sono gli anni trascorsi dal primo brano, L’Ultimo Amore, cover di Everlasting Love, datato 1968. Il brano sarà adesso disponibile in una nuova versione ed è il singolo che anticipa il doppio album dei Ricchi E Poveri in uscita il 27 marzo.

21 tracce, tutti i più grandi successi del gruppo in una nuova versione realizzata sotto la direzione musicale di Lucio Fabbri e un grande evento live è ciò che attende i Ricchi E Poveri quest’anno, uniti più che mai 50 anni dopo la prima partecipazione al Festival.

Accantonati vecchi rancori e dissapori, chiarita l’uscita dal gruppo di Marina Occhiena per esigenze personali, dopo 39 anni è stato Danilo Mancuso – il manager del gruppo – a proporre il progetto alla Occhiena, che ha sposato entusiasta il progetto.

“Fabrizio De Andrè ci ha scoperti; Califano e Vianello ci hanno portato al successo; Mogol e Nicla di Bari ci hanno permesso di fare La Prima Cosa Bella”, ricordano, nel tracciare un percorso che porta fino a Danilo Mancuso, l’attuale manager dei Ricchi E Poveri.

L’Assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, consegna ai Ricchi E Poveri il premio Città di Sanremo.