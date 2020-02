Pechino Express 2020 ai nastri di partenza: cast, anticipazioni e data di messa in onda

Chi ha seguito il Festival di Sanremo ieri sera adesso sa bene che Pechino Express 2020 ha una data ufficiale di messa in onda e anche un cast già annunciato. Sui profili social ufficiali dell’adventure-game in questi giorni abbiamo avuto modo di conoscere i concorrenti del programma, quelli che tra pochi giorni saranno i protagonisti del prime time di Rai2 e ieri sera ne abbiamo avuto conferma proprio con una serie di promo durante la prima puntata della kermesse sanremese.

Pechino Express 2020 andrà in onda da martedì 11 febbraio su Rai2 e al timone ci sarà ancora Costantino Della Gherardesca. Nonostante i grandi annunci di Carlo Freccero e il rischio che fosse Simona Ventura a tenere le redini del programma, sembra proprio che l’adventure game non possa prescindere dalla presenza del suo volto storico, la sua anima se vogliamo.

Ecco il promo di Pechino Express 2020:

L’ottava edizione sarà composta da ben dieci puntate e porterà le coppie di concorrenti e il pubblico dalla Thailandia alla Corea del Sud passando dalla Cina. A prendere parte a Pechino Express 2020 saranno Le figlie d’arte: Asia Argento – Vera Gemma; Le Top: Dayane Mello – Ema Kovac; Padre e figlia: Marco Berry – Ludovica Marchisio; I Wedding Planner: Enzo Miccio – Carolina Giannuzzi; I Gladiatori: Max Giusti – Marco Mazzocchi; I palermitani: Annandrea Vitano e Claudio Casisa; I guaglioni: Gennaro Lillio e Luciano Punzo; Le collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni; Gli inseparabili: Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori e, infine, Mamma e figlia: Soleil Sorge e Wendy Kay.

Le immagini del primo promo hanno già mostrato una serie di scontri, emozionanti prove e pericoli (tra cui un coccodrillo) mentre sui social nel corso di questi ultimi mesi non sono mancati gli spoiler su possibili eliminati e abbandoni. In particolare, in un primo momento si è parlato di un abbandono di Asia Argento subito dopo l’inizio delle riprese per via di un presunto infortunio. I rumors sono stati accompagnati dal suo ritorno in Italia poco dopo la partenza ma non avremo conferma di quello che è successo fino alla messa in onda.

Tornati nelle prime settimane anche i Gladiatori e i Guaglioni ma anche in questo caso non si capisce bene se tutto sia legato alla loro eliminazione o possibili infortuni e/o abbandoni.