Nuove offerte PS Store fino al 20 febbraio: sconti su FIFA 20, Death Stranding e molti altri

Non c’è mese dell’anno che non abbia le sue personalissime offerte PS Store cui fare riferimento. In un periodo storico di apparente tranquillità, per quanto concerne i giochi in uscita, potrebbe essere arrivato il momento per i videogiocatori per concedersi qualche recupero importante. Il tempo da dedicare ai titoli del passato è sempre minore, complice calendari serrati infarciti di release ravvicinate, e approfittare di momenti di stanca come questi è fondamentale.

Tanti sono i prodotti videoludici che si sono avvicendati sugli scaffali negli ultimi tempi, e le nuove offerte PS Store appena pubblicate da Sony sul suo store possono riuscire in un duplice intento. Il primo è ovviamente quello di recuperare perle del passato (vicino o lontano); il secondo è quello di risparmiare qualche utilissimo euro. Che male non fa mai.

Offerte PS Store di febbraio, tanti titoli a prezzi vantaggiosi.

Sugli scudi in queste nuove offerte PS Store non poteva che finirci il protagonista dell’inverno, FIFA 20. Il titolo calcistico di Electronic Arts continua a solcare la cresta dell’onda delle classifiche, complice una community sempre affiatata e pronta a mettersi in gioco. Siamo giunti al giro di boa dei maggiori campionati europei, ma il franchise del colosso statunitense resta imprescindibilmente uno dei grandi acquisti del momento. A fare la parte del leone, in questo caso, c’è l’indomita e indomabile modalità Ultimate Team, da ormai un decennio gancio traino d’eccezione del gioco.

Offerta FIFA 20 - Standard - PlayStation 4 EA SPORTS riporta il gioco nelle strade con la vera cultura,...

Gameplay VOLTA: esprimi il tuo stile con un sistema di gioco...

Chi non fosse soddisfatto dei brividi di freddo, potrà poi optare per altre tipologie di brividi grazie agli sconti dedicati a PS4. Resident Evil 2 è infatti presente sugli scaffali digitali a un prezzo vantaggioso. Un recupero quantomeno doveroso in vista dell’uscita del nuovo remake della serie horror marchiata Capcom, vale a dire quello dedicato al terzo capitolo della serie.

Da non sottovalutare anche il taglio sul prezzo di una delle grandi produzioni protagoniste del finale di 2019. Parliamo di Death Stranding, il gioco che ha portato ancora una volta agli onori della cronaca il maestro Hideo Kojima, e che a distanza di pochi mesi dalla sua uscita di presenta con uno sconto da cogliere al volo. Non vorrete di certo ritrovarvi con una lacuna culturale in materia videoludica, vero?

Death Stranding - PlayStation 4 Kojima, il padre della saga Metal Gear torna con un nuovo grande...

Un Open World unico per un’ esperienza di gioco memorabile - Una...

A questo vanno poi aggiunti grandi recuperi del passato per quanto concerne le esclusive PS4, da God of War a Uncharted l’Eredità Perduta. Menzione d’obbligo anche per uno dei grandi protagonisti dei The Game Awards 2019, Sekiro Shadows Die Twice. Incoronato come Game of the Year, il gioco è presente anche nella selezione operata da Sony per le offerte PS Store.

Offerta SEKIRO: Shadows Die Twice - PlayStation 4 In Sekiro: Shadows Die Twice vestirai i panni di un "lupo senza un...

Questi e tanti altri i titoli pronti a entrare nelle vostre collezioni a prezzi scontati: approfittatene prima che scadano!