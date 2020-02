Nuove conferme sul Samsung Galaxy Z Flip: ci sono pochi dubbi

C’è tanto da dire sul Samsung Galaxy Z Flip, soprattutto adesso che sta per essere presentato (l’evento è fissato per il prossimo 11 febbraio: il dispositivo dividerà il palco insieme ai Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra). La divisione rumena del colosso di Seul è uscita allo scoperto, pubblicando sul proprio sito la dicitura ‘Galaxy Z Flip Protective Leather Cover‘, alludendo chiaramente ad un accessorio destinato al secondo pieghevole del produttore asiatico.

Altri dettagli sono stati divulgati dal passaggio del Samsung Galaxy Z Flip sulle pagine di GeekBench, che ha confermato la presenza a bordo del processore Snapdragon 855 (potrebbe anche trattarsi dello Snapdragon 855+: non possiamo stabilirlo a monte in quanto non ci è possibile fare una distinzione effettiva tra i due chispet) e 8GB di RAM. I punteggi ottenuti sono 618 e 2432, rispettivamente in single e multi-core. Un discorso tutto da riprendere quello relativo al resto delle specifiche tecniche, che dovrebbero comprendere uno schermo da 6.7 pollici con risoluzione FullHD (da aperto chiaramente) in formato 22:9, due batterie per un totale di 3300mAh, l’NFC, il Bluetooth 5, il Wi-Fi 6, ma forse non il 5G.

Il prezzo del Samsung Galaxy Z Flip dovrebbe ammontare a circa 1500 euro, pressoché la stessa cifra a cui sarà venduto il Motorola RAZR 2019, ovvero il corrispettivo della casa alata del dispositivo sudcoreano, anch’esso contraddistinto da un design a conchiglia. In poche parole, adesso non abbiamo più dubbi sul nome, che sembra confermarsi essere Samsung Galaxy Z Flip, e sul processore che il dispositivo adotterà (sempre che il test di benchmark di cui vi abbiamo parlato sopra non sia stato falsificato ad hoc). Tra poco più di una settimana sapremo dirvi tutto per filo e per segno sul conto del pieghevole: tornate a trovarci se incuriositi da questo terminale.