Nel testo di No Grazie di Junior Cally a Sanremo 2020 una fotografia dell’Italia

Il testo di No Grazie di Junior Cally a Sanremo 2020 propone una istantanea dell’Italia di oggi in chiave rap.

No Grazie è una canzone ultrarap e antipopulista dal testo coraggioso. Junior Cally la canta al 70° Festival della Canzone Italiana, in gara nella categoria dei Campioni.

La sua partecipazione a Sanremo tra i Big ha fatto molto discutere sin da subito: Junior Cally si rivolge ad un pubblico molto giovane ed è parso poco conosciuto all’italiano medio, che ha storto il naso nel vederlo nella lista dei 24 Big di Amadeus.

Non solo questo: a far parlare sono stati anche i testi che il rapper ha scritto in passato, giudicati fuori luogo per il palco del Teatro Ariston e per la prima serata Rai. Ma ciò he si dimentica è che infatti Junior Cally non li presenta al Festival, dove è in gara con un brano diverso ancora inedito che verrà svelato solo in diretta TV tra martedì 4 e mercoledì 5 febbraio 2020 nel corso della prima o della seconda serata del Festival di Sanremo.

Junior Cally si presenta a Sanremo con No Grazie. Il testo del singolo sanremese di Junior Cally è stato definito ultrarap e antipopulista. Le rime sono taglienti, come rap vuole, ma anche ironiche.

Il testo di No Grazie fornisce una fotografia della situazione italiana odierna: il Paese visto con gli occhi di Junior Cally, la cui visione potrebbe essere condivisa da molti.

No Grazie è un pezzo prodotto da Merk & Kremont, un mix esplosivo che sicuramente farà parlare e nei confronti del quale sarà impossibile non riconoscere la veridicità delle barre rap.

Odio, populismo e ipocrisia del politicamente corretto sono gli argomenti portanti del testo di No Grazie di Junior Cally per Sanremo 2020.

Sul palco dell’Ariston l’artista indosserà la sua tradizionale maschera antigas che ne nasconde il volto?

Gli autori di No Grazie di Junior Cally sono J. Ettorre, F. Mercuri, G. Cremona, E. D. Maimone, L. Grillotti.

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Ogni mattina

Avrà l’oro in bocca

Finché ho i soldi nascosti nel letto

Con la resistenza

Alla dittatura

Del politicamente corretto

Il mio sogno è quello di arrivare in alto

Senza spendere i soldi di un altro

Faccio cattivo viso

A buon gioco

E anche se sono bello

Non piaccio

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Spero si capisca che odio il razzista

Che pensa al Paese ma è meglio il mojito

E pure il liberista di centro sinistra che perde partite e rifonda il partito

Si chiedono “questo da dov’è uscito?”

Dal terzo millennio col terzo dito

Parlare di eccesso non è eccessivo

Sono il fuori programma televisivo

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Giuro la smetto con sta storia del rap

Voglio scrivere canzoni d’amore per la mia ex

Trovarmi un lavoro serio e diventare yes man

Insultare tutti sì ma solamente sul web

No grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie