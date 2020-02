Nel testo di Nell’Estasi O Nel Fango di Michele Zarrillo a Sanremo 2020 la difficoltà di esprimersi

Nel testo di Nell’Estasi O Nel Fango di Michele Zarrillo a Sanremo 2020 si parla di tutte le difficoltà dell’uomo nell’esprimere i propri sentimenti.

Lo racconta lo stesso cantautore romano, un veterano della kermesse del Teatro dell’Ariston che quest’anno, alla 70esima edizione, ritorna per la 13esima volta in qualità di Campione dopo tutti i successi delle sue partecipazioni precedenti. Zarrillo, infatti, è stato vincitore della categoria Nuove Proposte nel 1987 con il brano La Notte Dei Pensieri.

L’ultimo album di Michele Zarrillo è Vivere E Rinascere, pubblicato nel 2017 con la Universal.

Il testo del brano che porterà Michele Zarrillo a Sanremo 2020 per la tredicesima volta parla della difficoltà dell’uomo nell’esprimere i propri sentimenti. Il cantautore afferma che per questa edizione della kermesse ha scelto di non presentare un brano che rientrasse nei canoni della canzone d’amore malinconica.

Per questo Nell’Estasi O Nel Fango è un brano che si colloca appositamente in questo contesto storico segnato da forti divisioni alle quali la musica tenta di proporsi come messaggio di distensione e di riflessione, soprattutto.

Il testo sottolinea l’importanza di ritrovare una certa armonia con se stessi per trovare il coraggio di reagire alle delusioni e alle ferite. Non sarà una ballata, dunque, bensì una canzone dall’arrangiamento elettropop.

Michele Zarrillo duetterà con Fausto Leali per il brano Deborah nella serata dedicata alle cover.

Il testo di Nell’Estasi O Nel Fango di Michele Zarrillo è stato scritto a dalla cantautrice Valentina Parisse mentre il cantautore romano si è occupato principalmente dell’arrangiamento. I due artisti hanno già collaborato per la scrittura dell’ultimo album in studio, Vivere E Rinascere, e per la 70esima edizione del Festival hanno continuato a lavorare insieme.

Potremo ascoltare Nell’Estasi O Nel Fango di Michele Zarrillo a partire dal 4 febbraio, giorno in cui avrà inizio il Festival di Sanremo.

Non basta una promessa

E nemmeno una risposta

Alle parole ormai non credo quasi più

Ho voglia di spezzare il mio silenzio

Ritrovare un po’ di pace

E il coraggio che non c’è

Amico ti capisco

Questo sguardo lo conosco

Anche tu sei stanco proprio come me

Sei stanco di cercare una ragione

Ed immagini un abbraccio

Che non ti ferisca più, mai più

Vorrei fosse vero

Vorrei ora è chiaro

Sto qui come vedi

Io resto ancora in piedi

Sia nell’estasi o nel fango

Non mi importa

Quanta forza servirà

Navigherò in mare aperto

In capo al mondo

Fino a quando lo vorrai anche tu

Confuso tra la gente

C’è chi prega e c’è chi mente

E chi parla anche di cose che non sa

Vicini ma a distanza

Da uno schermo in una stanza

Ma non cambia

Quanta poca umanità

Ho voglia di guardarti dritto in faccia

Dirti tutto e di parlarti come non ho fatto mai

E vivere ogni istante con chi adesso è più importante

Farmi avanti non tornare indietro più

Vorrei fosse vero

Vorrei ora è chiaro

Sto qui come vedi

Io resto ancora in piedi

Sia nell’estasi o nel fango

Non mi importa

Quanta forza servirà

Anche nel buio più profondo

Della notte io lo so non mi perderò

Il mio pensiero vaga verso nuove stelle

Arriva fino all’infinito e non si ferma da quassù

E mi ritrovo più distante e più leggero

Dove tutto è differente e la paura non c’è più

E tutto il tempo che ci resta non ci basta

…Non ci basta

Vorrei fosse vero

Ma resto ancora in piedi

Sia nell’estasi o nel fango

Non mi importa

Quanta forza servirà

Faccio un respiro più profondo

Sono pronto

A rischiare un po’ di più, un po’ di più

… Di più