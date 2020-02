Lilo & Stitch: su Disney+ arriverà un remake live-action

Lilo & Stitch torneranno in un remake live action. Stando alle ultime informazioni, questo progetto arriverà direttamente su Disney+, ovvero la piattaforma di streaming on-demand che sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 24 marzo. Disney aveva già annunciato nel 2018 che i due inseparabili amici sarebbero apparsi in un film ibrido live-action/CGI. Il team di TheDisInsider ha inoltre dichiarato che le riprese dovrebbero partire alle Hawaii già durante il prossimo autunno. L’uscita ufficiale potrebbe, di conseguenza, coincidere con il 2021.

Verosimilmente, Chris Sanders, che ha diretto Lilo & Stitch del 2002, Dragon Trainer (2010), The Croods (2013) e Il Richiamo Della Foresta (2020), tornerà a prestare la voce all’alieno blu. Per quanto riguarda invece gli altri membri del cast, non si conoscono anche ulteriori informazioni. A produrre la pellicola sarebbero Dan Lin e Jonathan Eirich, già produttori di Aladdin e attualmente al lavoro a un reboot dell’Ispettore Gadget.

La storia di Lilo & Stitch vede una bambina, Lilo, che decide di prendersi cura di quello che sembra essere un cane dalla forma molto bizzarra. In realtà si tratta di un esperimento alieno fuorilegge precipitato per errore alle Hawaii, dove Lilo vive insieme alla sorella maggiore. Stitch ha i poteri per distruggere tutto quello che lo circonda. L’affetto della bambina farà sì che l’essere alieno impari anche a prendersi cura del prossimo e che “Hoana significa famiglia e famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato”.

Lilo & Stitch si aggiunge quindi ai numerosi remake live-action programmati da Disney, tra cui Mulan, in arrivo il prossimo marzo, Peter Pan & Wendy, Bambi, Cruella, La Sirenetta e il sequel di Aladdin.

Il franchise di Disney è iniziato nel 2002, con il primo film, seguito poi dal direct-to-video Provaci Ancora Stitch! (2003), la serie televisiva animata Lilo & Stitch (dal 2003 al 2006), il sequel Lilo & Stitch 2 – Che Disastro Stitch! (2005) e Leroy & Stitch (2006).