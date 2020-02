Le Vibrazioni a Sanremo 2020 con Dov’è prima del nuovo album

Le Vibrazioni a Sanremo 2020 con il brano Dov’è, in gara nella categoria dei Campioni. Il gruppo festeggia più di 20 anni di carriera, tanti sono quelli trascorsi dalla formazione della band, nel 1999, da quando si è imposta nella scena pop/rock italiana conquistando le classifiche radiofoniche con singoli cantati da ogni generazione.

Il 2020 coincide con il ritorno de Le Vibrazioni al Festival della Canzone Italiana: il gruppo con Francesco Sarcina alla voce, porta sul palco del Teatro Ariston il brano Dov’è, che anticipa un album.

Le Vibrazioni a Sanremo 2020

Tra i 24 Big del Festival di Sanremo, Le Vibrazioni sono in gara con il brano inedito Dov’è. per il gruppo di Francesco Sarcina non si tratta della prima apparizione sul palco del Teatro Ariston: Le Vibrazioni hanno partecipato al Festival nel 2005 con la canzone Ovunque Andrò nella categoria Gruppi, e nel 2018 con la canzone Così Sbagliato.

Chi sono Le Vibrazioni

Il gruppo Le Vibrazioni si forma nel 1999 e ha all’attivo più di 20 anni di onorata carriera. Le Vibrazioni sono da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda.

Nel loro percorso artistico hanno rilasciato 5 album per più di un milione di copie vendute complessivamente.

Il loro esordio musicale si deve al 2003 con il rilascio del singolo Dedicato A Te, certificato platino in poche settimane. Anticipa l’album d’esordio dal titolo Le Vibrazioni, che ha superato quota 300.000 copie vendute. Il disco contiene le hit In Una Notte D’Estate, Vieni Da Me, Sono Più Sereno, canzoni che hanno portato Le Vibrazioni al cospetto del grande pubblico. Dallo stesso disco è estratto il brano …E Se Ne Va, scelto per la colonna sonora del film cult Tre Metri Sopra Il Cielo.

La prima partecipazione al Festival di Sanremo si deve al 2005. Le Vibrazioni presentano il brano Ovunque Andrò nella categoria riservata ai Gruppi. Il singolo sanremese anticipa l’album Le Vibrazioni II.

Nel 2006 Le Vibrazioni rilasciato il loro terzo disco di inediti dal titolo Officine Meccaniche, anticipato dal singolo Se.

Tra il 2008 e il 2012, Marco Castellani lascia la band per essere sostituito da Emanuele Gardossi. Il cambio di formazione vede un nuovo disco: Le Strade Del Tempo esce nel 2010. Vibratour 2012 si chiude sul finire dell’anno e anticipa una pausa del gruppo, annunciata nel corso di un concerto-evento ai Magazzini Generali.

Il 30 giugno 2017 Le Vibrazioni confermano la volontà di tornare alla musica con la formazione originaria e l’anno successivo la band prende parte al Festival di Sanremo 2018 con il brano Così Sbagliato che anticipa l’album V.

Nel 2019 hanno girato l’Italia con 80 concerti, davanti a un totale di oltre 600.000 persone, e nel 2020 si preparano a tornare al Festival di Sanremo, in gara tra i Big con la canzone Dov’è.

Le Vibrazioni in tour nel 2020

Dal 17 marzo 2020, Le Vibrazioni saranno in tour con Beppe Vessicchio. Le date, inizialmente in programma per il 2019, sono state posticipate al 2020 e i biglietti già acquistati restano validi per i nuovi concerti secondo il calendario disponibile in questa pagina: IL TOUR DE LE VIBRAZIONI CON BEPPE VESSICCHIO.