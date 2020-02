La Vita Promessa 2 in onda dal 23 febbraio su Rai1? Gli indizi e il primo promo della nuova stagione

La Vita Promessa 2 si mostra nel primo promo pubblicato da Rai1 sui social e in tv ma ancora non ha una data ufficiale di messa in onda, almeno così sembra. Il video recita un laconico prossimamente ma il pubblico sa bene che se la messa in onda sarà confermata alla domenica sera questo significa che prenderà il posto di Come una Madre e, quindi, andrà in onda dal 23 febbraio. La fiction con Vanessa Incontrada ci terrà compagnia per tre settimane fino al 16 febbraio e a quel punto potrebbe lasciare proprio il posto a Luisa Ranieri e alla storia della sua Carmela, avvincente e un po’ trash, il mix perfetto che ha saputo conquistare milioni di italiani.

Le novità non mancano così come i nuovi ingressi ma quello che già abbiamo scoperto proprio grazie ai diretti interessati è che il boss che ha seguito Carmela fino in America e che le ha portato via tutto, o quasi, tornerà e avrà ancora il volto di Francesco Arca. Lo stesso attore si è mostrato nei panni di Spanò confermando quindi che il suo personaggio non è morto come tutti credevano, come ha fatto a salvarsi e come reagirà Carmela quando lo scoprirà?

La trama de La Vita Promessa 2 sarà incentrata proprio sulla vita della protagonista e dei suoi figli che sono ripartiti dopo il tremendo lutto e il rocambolesco finale della prima stagione. In questi ultimi mesi Carmela ha fatto a meno di Mr Ferri che a causa della crisi economica del ’29 è finito in crisi come ci è finito Alfredo. Intanto il boss tornerà nelle loro vite alla ricerca di vendetta ma questa non sarà l’unico pensiero della bella siciliana che affronterà i tumulti interni alla comunità di migranti italiani tra sfratti e scontri.

Ecco il promo della nuova stagione:

Alcune delle scene clou della seconda stagione sono state rivelate proprio dal promo che mostra il ritorno di Spanò ma soprattutto quello di Mr Ferri con il quale Carmela potrebbe finalmente trovare la pace. Ma siamo sicuri che non sia proprio lei alla fine la vittima del boss chiudendo un cerchio che si è aperto con la morte del marito.