Junior Cally a Sanremo 2020 con No Grazie dopo l’album Ricercato

Junior Cally è tra i Campioni in gara al Festival di Sanremo. Presenta nel 2020 il brano No Grazie, un pezzo sull’Italia di oggi.

Chi è Junior Cally

Antonio Signore, classe 1991, in pochi anni è riuscito a conquistare con la sua musica la vetta della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia.

Il suo ultimo album si intitola Ricercato e ha totalizzato milioni di stream su Spotify sfiorando quota 100 milioni in meno di tre anni.

Junior Cally è un rapper cresciuto nella periferia romana. I suoi primi passi nel mondo della musica si devono al 2017 quando si mostra in pubblico nascondendo la sua identità attraverso l’utilizzo di una maschera antigas.

A quel periodo si devono singoli come Magicabula e Bulldozer, hit con le quali ha ottenuto solo su YouTube oltre 40 milioni di visualizzazioni.

Il supporto del pubblico italiano non manca mai e lo affianca fin da subito. Apprezza la sua voce su rime taglienti non risparmiano niente e nessuno e la suggestiva maschera che indossa contribuisce a creare un alone di mistero che consente a tutti di focalizzarsi sui contenuti piuttosto che sull’aspetto esteriore del rapper.

Nel 2018 viene pubblicato il primo album di junior Cally dal titolo Ci Entro Dentro. In seguito, Junior Cally decide di calare la maschera e svelare il mistero della sua identità attraverso il video di Tutti Con Me. Il brano è il primo singolo estratto dal nuovo progetto discografico di inediti, il suo secondo album dal titolo Ricercato che debutta direttamente al numero 1 della classifica FIMI dei dischi più venduti.

Tra le collaborazioni dell’album ci sono Highsnob, Livio Cori, Il Tre, Samurai Jay, Jake La Furia, Giaime, Clementino, Federica Napoli ed Eddy Veerus. E tra i producer, oltre a Jeremy Buxton che affianca Junior Cally fin dai suoi esordi: 2nd Roof (Guè Pequeno, Maruego), Bosca (Fabri Fibra, Ghemon, Dargen D’amico) e Andry The Hitmaker (Sfera Ebbasta, Capo Plaza).

Offerta Ricercato Audio CD – Audiobook

09/06/2019 (Publication Date) - Epic (Publisher)

Junior Cally è autore del libro Il Principe – è Meglio Essere Temuto Che Amato, la sua autobiografia edita da Rizzoli, un racconto in cui le due voci si alternano (quella di Antonio e della maschera Junior Cally) per un viaggio di parole, illustrazioni e musica.

Junior Cally a Sanremo 2020

Al 70° Festival di Sanremo, il rapper Junior Cally presenta il brano No Grazie, il suo nuovo singolo inedito prodotto da Merk & Kremont.

La canzone è un ultra-rap esplosivo in perfetto stile Junior Cally.

Le sue rime taglienti e ironiche fotografano l’Italia del 2020 tra odio, populismo e l’ipocrisia del politicamente corretto. Con un testo particolarmente incisivo, Junior Cally occupa già le pagine del web che polemizza sulla sua canzone e sulla stessa ammissione del rapper tra i Big di Sanremo.

La parola però spetterà come sempre al grande pubblico di casa Rai, che ascolterà il brano di Junior Cally dal 4 all’8 febbraio 2020 in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo.

Junior Cally in tour nel 2020

Junior Cally si esibirà in concerto in Italia quest’anno. Due sono le date evento in programma a Milano e Roma: il 17 aprile Junior Cally è atteso al Largo Venue di Roma e il 24 all’Alcatraz di Milano. I biglietti per i due concerti sono in prevendita su TicketOne.