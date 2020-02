Il testo di Rosso Di Rabbia di Anastasio a Sanremo 2020 racconta il fallimento del Sabotatore

Il testo di Rosso Di Rabbia di Anastasio a Sanremo 2020 è il racconto di un fallimento epocale, quello del Sabotatore, così come ha dichiarato il giovane artista partenopeo nel corso della presentazione del brano che canterà sul palco del Festival.

Quella di Anastasio potrebbe essere una grossa sorpresa, dal momento che già lo scorso anno era stato ospite della kermesse nel monologo sugli adolescenti di Claudio Bisio, ed è alta la curiosità per il brano che ha deciso di portare in gara per il suo debutto sulle tavole del palco dell’Ariston.

Il messaggio del brano in gara al Festival di Sanremo 2020 è quello che ha comunicato il giovane artista quando ha deciso di dare una piccola anticipazione di quello che ha intenzione di portare sul palco della kermesse canora quest’anno condotta da Amadeus che è anche il direttore artistico della manifestazione.

Il brano sarà riversato anche nell’album che Anastasio che sarà rilasciato dopo la partecipazione a Sanremo 2020, che lo vedrà debuttare sul palco a cominciare dal 4 febbraio insieme ad altri 24 artisti che Amadeus ha annunciato nell’esclusiva che ha concesso a Repubblica. Il disco è anche l’album di debutto dell’artista partenopeo che aveva già raggiunto il successo con alcuni singoli dopo X Factor. I titoli dei brani sono invece arrivati durante lo speciale de I Soliti Ignoti del 6 gennaio condotto da Amadeus che è anche direttore artistico del Festival.

Anastasio firma il singolo di Sanremo 2020, mentre la musica porta la firma di Luciano Serventi, Marco Azara e Stefano Tartaglini. Per la serata delle cover, Anastasio ha deciso di riportare sul palco Spalle Al Muro, che Renato Zero ha portato sul palco della kermesse nel 1991, classificandosi al 2° posto dietro a Se Stiamo Insieme di Riccardo Cocciante.

Di seguito, il testo di Rosso Di Rabbia di Anastasio pubblicato da Sorrisi E Canzoni TV.

E voi volete sapere dei miei fantasmi

C’ho 21 anni posso ancora permettermi di incazzarmi

Le parole sono le mie sole armi

E fino al sole voglio sollevarmi

Ma non so levarmi sta melma di dosso

Io vorrei farlo e non posso

Non è roba da poco

Strillare mentre questi mi fanno le foto

Come ti senti?

Disinnescato

Come ti senti?

Disinnescato

Ma dimmi come posso io

Che sono una bomba a orologeria

Sentire fermarsi quel ticchettio

Se muore la minaccia, muore pure la magia

E non conviene mica

Chi vuole che mi fermi, Dio lo maledica

Aspetto sto momento da un’intera vita

Sono nato per esplodere

Comincia a correre

Se non sento la paura, cosa vuoi che dica?

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così (no)

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Non l’avresti detto tu

Che questo attentato sarebbe fallito

Soffocato dagli scrosci degli applausi

Prigioniero tra le fauci delle foto e dei video

Ma ciò che mi rattrista è il terrorista

Esposto al pubblico ludibrio

La sua bomba era una farsa dal principio

Amico, non ti invidio

Dispiace, ma è la prassi

Il sabotatore sai che deve sabotarsi

E allora, allora giù le mani

La condanna è la mia

Nessuno di voi umani può portarmela via

Voi scrocconi di emozioni

Sempre in cerca di attenzioni

Prosciugate le canzoni della loro magia

Perfetto, sono un rivoluzionario provetto, corretto

Ma se davvero hai capito cos’ho detto

Allora hai visto un paralitico che si alza dal letto

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così (no)

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà