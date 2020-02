I migliori momenti della prima serata di Sanremo 2020

Cosa abbiamo visto nel corso della prima serata di Sanremo 2020? I momenti più importanti in sintesi.

Si parte con Fiorello che presenta il direttore artistico di Sanremo 2020. Amadeus guadagna il palco per dare il via alla gara delle Nuove Proposte. Vota la giuria demoscopica.

Gara Nuove Proposte

Due le sfide delle Nuove Proposte nella prima serata di martedì 4 febbraio 2020. Gli Eugenio In Via Di Gioia si esibiscono con Tsunami contro Tecla con la sua 8 Marzo. Con il 50,6% dei voti vince Tecla.

La seconda gara delle Nuove Proposte vede Fadi con Due Noi contro Leo Gassmann e la sua bellissima Vai Bene Così. Con il 54% dei voti vince Leo Gassmann.



Sono quindi Tecla e Leo Gassmann i primi due Giovani ad accedere alla semifinale delle Nuove Proposte in programma nella quarta serata di venerdì 7 febbraio.

Gara Campioni

Rompe il ghiaccio Irene Grandi che canta Finalmente Io, è la prima dei Campioni ad esibirsi a Sanremo 2020. Marco Masini canta Il Confronto al pianoforte, Rita Pavone riceve un caloroso bentornato dal pubblico sulle note della sua Niente (Resilienza 74).

Dopo il successo dello scorso anno, Achille Lauro torna al Festival in gara con Me Ne Frego. Scende le scale dell’Ariston con un mantello nero che poi lascia cadere a sorpresa dopo i primi versi per rimanere sul palco con un succinto completo glitterato.

Dopo di lui c’è Diodato con il brano Fai Rumore, seguito da Dov’è de Le Vibrazioni. Per il gruppo guidato da Francesco Sarcina è la terza partecipazione al Festival della Canzone Italiana.

Anastasio porta sul palco Rosso Di Rabbia; Elodie si presenta in un elegante abito nero: Andromeda la sentiremo fino all’estate.

L’amicizia trionfa all’Ariston con Bugo e Morgan. I due portano in gara Sincero.

OSPITI: Tiziano Ferro, Al Bano e Romina Power

La prima serata del Festival di Sanremo 2020 parte con la partecipazione della coppia Al Bano e Romina Power, a Sanremo per la presentazione del nuovo singolo inedito, Raccogli L’Attimo.

Ospite fisso della kermesse canora numero 70, Tiziano Ferro ha calcato il palco tre volte nel corso della prima serata.

Tiziano Ferro: Nel Blu Dipinto Di Blu, Almeno Tu Nell’Universo e Accetto Miracoli

Al Festival di Sanremo 2020, Tiziano Ferro sale sul palco tre volte. Il cantante italiano, ospite fisso al Festival quest’anno, ha rotto il ghiaccio con un omaggio a Domenico Modugno con Nel Blu Dipinto Di Blu per poi omaggiare un’altra grande artista come Mia Martini e la sua Almeno Tu Nell’Universo. Tiziano Ferro si è commosso guadagnando una standing ovation.

Per la terza performance della prima serata, Tiziano Ferro ha scelto un pezzo dal nuovo album, la title track Accetto Miracoli.

Al Bano e Romina Power con Romina Carrisi

Al Bano e Romina Power si esibiscono a Sanremo 2020 in qualità di ospiti. Nostalgia Canaglia è la prima canzone in scaletta, poi Ci Sarà, seguita da La Siepe e Felicità prima del nuovo singolo, Raccogli L’Attimo.

Le due co-conduttrici della prima serata: Diletta Leotta e Rula Jebreal

Sul palco del Festival di Sanremo 2020 con Amadeus nella prima serata ci sono Diletta Leotta e Rula Jebreal. Co-conduttrici della serata, entrambe hanno recitato un monologo martedì 4 febbraio.

Rula Jebreal si è commossa con una riflessione particolarmente intensa contro la violenza sulle donne.

La classifica di Sanremo 2020 dopo la prima serata

Al primo posto della classifica di gradimento, dopo la prima serata, ci sono Le Vibrazioni. Al secondo posto Elodie, terzo Diodato. LA CLASSIFICA COMPLETA DELLA PRIMA SERATA DI SANREMO 2020