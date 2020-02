Foto e trama di Montalbano 2020, il primo episodio al cinema in tre date speciali

Dopo tante repliche, finalmente stanno arrivando gli episodi inediti de Il Commissario Montalbano 2020, la fiction Rai più amata e seguita dal pubblico con protagonista Luca Zingaretti. Lunedì 9 e lunedì 16 marzo andranno infatti in onda Salvo amato, Livia mia (episodio tratto dai racconti di Andrea Camilleri, Salvo amato… Livia mia e Il vecchio ladro) e poi La rete di protezione (tratto dall’omonimo romanzo del compianto scrittore siciliano). Entrambi sono diretti da Luca Zingaretti, che ha raccolto l’eredità di Alberto Sironi – regista della fiction, venuto a mancare lo scorso anno.

Quindi gli episodi, inizialmente tre, saranno invece solo due, come le precedenti stagioni. Probabilmente il terzo (Il metodo Catanalotti) andrà in onda la prossima stagione. In occasione del debutto di Montalbano 2020, Salvo amato, Livia mia sbarcherà sul grande schermo; l’episodio verrà trasmesso in anteprima assoluta al cinema nei giorni 24, 25 e 26 febbraio. Per i fan è un vero e proprio regalo: sul grande schermo potranno assistere a un episodio speciale, unico nel suo genere. Come lo era il romanzo, Salvo amato, Livia mia si presenta come un collage di momenti già noti della coppia di protagonisti, Salvo e Livia (interpretata di nuovo da Sonia Bergamasco).

Gli episodi inediti di Montalbano 2020, scrive riporta Tv Sorrisi e Canzoni, sono stati girati tra Scicli, Ragusa Ibla, Punta Secca, Modica, Donnalucata e Samperi. Di seguito vi riportiamo invece la trama del secondo episodio, La rete di protezione, svelata da Bubino Blog:

L’ingegner Sabatello porta a Montalbano dei filmini girati nel corso di vari decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Naturalmente il commissario intuirà che non si tratta solo di una bizzarria, ma che dietro a quelle strambe pellicole si nasconde una vicenda del passato dalle tinte tragiche e fosche.

Tramite Sorrisi, possiamo condividere la prima immagine tratta dall’episodio Salvo amato, Livia mia:

L’edizione de Il Commissario Montalbano 2020 era stata annunciata lo scorso anno, qualche tempo dopo la messa in onda del dodicesimo ciclo di episodi in tv. In quella circostanza, Carlo Degli Espositi, produttore della Palomar (casa di produzione di Montalbano) aveva dichiarato: “I prossimi due film li andremo a girare tra qualche mese, li stiamo già preparando”.

Non solo Montalbano. Prossimamente andrà in onda su Rai1 il film storico La Concessione del Telefono, tratto dal romanzo storico di Andrea Camilleri e facente parte del ciclo C’era Una Volta Vigata. Roan Johnson, dopo La stagione della caccia, torna alla regia di un altro prodotto Rai legato ai romanzi e racconti di Camilleri.