Fadi a Sanremo 2020 con Due Noi (testo)

Fadi a Sanremo 2020 presenta il brano Due Noi durante la kermesse del teatro Ariston, la canzone che gli ha permesso di rientrare tra gli 8 selezionati per la categoria Nuove Proposte del Festival da Sanremo Giovani.

Nato in Emilia e cresciuto a Riccione, Thomas Olowarotimi Fadimiluyi – questo il suo vero nome – ha lanciato i suoi due primi singoli Cardine e Se Ne Va nel 2018.

31 anni e di padre nigeriano di etnia Yoruba, Fadi cresce con la musica di Fela Kuti e si innamora di Bob Marley e Ray Charles grazie ai dischi di suo padre, mentre da parte di madre apprende la bellezza di Lucio Battisti e Lucio Dalla.

Durante la crescita scopre gli Afterhours e i Pearl Jam, e per questo si avvicina al rock alternativo e all’indie, grazie anche alla scoperta di Brunori Sas e dei Cosmetic, nomi importanti nella scena alternativa come esempi di nuovo cantautorato italiano

I suoi brani inediti Cardine e Se Ne Va sono distribuiti da Piccica Records, la stessa label – appunto – di Brunori Sas.

La sua cover di Rimini di Fabrizio De André è presente nella raccolta Faber Nostrum, un album in cui il mondo indie rende tributo all’immensità artistica ed emozionale del cantautore genovese. Accanto al suo nome troviamo i Ministri, Motta, Gazzelle, Pinguini Tattici Nucleari, Ex-Otago, Zen Circus e tanti altri.

Due Noi è il brano in gara di Fadi a Sanremo 2020. Dalle tinte soul nella veste della ballata, il testo racconta una storia d’amore ambientata a Bologna e la voce calda e profonda, quasi black, di Fadi emerge in tutta la sua capacità.

Fadi a Sanremo 2020 si esibisce nella prima serata con Due Noi in sfida con Leo Gassmann, che vince la semifinale.

Sul suo arrivo a Sanremo Brunori Sas ha detto:

Quello di Fadi a Sanremo 2020 non è un mio merito, anche se il suo battesimo di fuoco sul palco l’ha avuto con me. L’ho tirato su a cantare perché lui mi prendeva in giro da sotto il palco e volevo sfotterlo io, poi invece ha cantato benissimo un mio pezzo e da lì abbiamo iniziato un percorso.

Il brano è stato composto e scritto da Fadi insieme al produttore Antonio Filippelli, ex bassista dei Vanilla Sky, un nome importante per la scena punk/emo italiana dei primi anni 2000.

Sul suo brano in gara per la kermesse sanremese Fadi ha detto:

Oltre all’amore, infatti, Due Noi riflette sulle amicizie nate durante gli anni dell’Università, che per chiunque sono un punto di rottura tra il passato e il presente dal momento in cui gli studi universitari sono una preparazione al futuro. Il risultato è una polaroid in musica, una fotografia agrodolce di emozioni discordanti e sincere.

Di seguito il testo e l’audio di Due Noi, il brano in gara di Fadi a Sanremo 2020 che ascolteremo nei giorni della kermesse dell’Ariston.

Mi diverto ogni tanto a passare

sotto casa tua

lo faccio apposta

la prendo larga e sbaglio strada

per vedere se sei ancora viva

per sentire se sei ancora vera

per scoprire se sei ancora intera

per sentire se sei ancora in me

per vedere se poi

noi duefelici

per le strade di Bologna

per le strade di Bologna

noi due

in piedi

noi due

sereni

ma tu

Chiedilo a Parara e Toni

quali sono i giorni

cattivi o buoni

chiedilo ad Andrea che si è perso

è ancora lì nel centro che cerca un senso

E poi noi due

in piedi

per le strade di Bologna

per le strade di Bologna

noi duesereni

noi due

in piedi

E mi sbaglio ogni tanto a passare

sotto casa tua

non lo faccio apposta

la prendo larga

e vedo la serranda

e proseguo via via

e scorro nel traffico

nei giorni delle stagioni

ma la tua la tua la tua

non finirà mai

la tua stagione non finirà mai

la tua stagione non finirà mai

la tua stagione non finirà mai

dentro me

E poi noi due

una storia che rimane

tra le strade di Bologna

per le strade di Bologna

noi due

nel bene e nel male

forse ti verrò a pigliare

per le strade di Bologna

noi due

e poi, noi due

due noi