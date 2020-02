Esempi di foto scattate dallo Xiaomi Mi 10 con sensore da 108MP

L’attenzione è alta intorno agli Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro 5G. Vi abbiamo già spiegato che i prezzi per l’Italia potrebbero essere più alti di quanto previsto, ed addirittura il modello più performante superare la soglia dei 1000 euro. In fondo, per quanto delusi si possa essere, è possibile anche comprenderne le motivazioni, specie dopo aver dato uno sguardo alla scheda tecnica di questi colossi. Lei Jun, CEO dell’azienda, sul proprio profilo Weibo non si è fatto attendere, aprendo un sondaggio che invitava i partecipanti a votare il quantitativo di RAM e di ROM di cui avrebbero preferito vedere dotati gli Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro 5G.

Le possibili opzioni di scelta erano sei: dalla prima con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, fino a 16GB di RAM e 512GB di storage. La maggior parte dei voti se l’è aggiudicata la soluzione intermedia con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, che consentirebbe al flagship di non costare troppo. La seconda opzioni più vantata, però, è stata la più estrema, quella che prevede 16GB di RAM e 512GB di ROM (cosa che giustificherebbe anche un eventuale aumento considerevole del prezzo).

I portabandiera adotteranno, tra l’altro, anche il processore Snapdragon 865, oltre che una fotocamera da 108MP. Lu Weibing, vicepresidente di Xiaomi, ha pubblicato su Weibo un paio di scatti, ad immortalare entrambi il cortile della nuova sede del produttore cinese: la prima sembra essere stata catturata in modalità tradizionale, mentre la seconda pare essere frutto delle enormi capacità dello zoom ottico 5x (come pure potrebbe derivare dalla risoluzione che è in grado di raggiungere il sensore primario da 108MP, che consentirà un’espansione dell’immagine conservado un dettaglio di grande spessore). Gli Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro 5G verranno presentati il prossimo 11 febbraio interamente in modalità online (in maniera tale da scongiurare il rischio di infezione da Coronavirus), nello stesso giorno in cui assisteremo al lancio dei Samsung Galaxy S20.