Emma Marrone a Sanremo 2020 con la sua Stupida Allegria e la prima volta dal palco alla piazza (video)

Già vincitrice nel 2012 e co-conduttrice insieme a Carlo Conti ed Arisa nel 2015, Emma Marrone a Sanremo 2020 è approdata da ospite musicale, nonché in promozione col film di Gabriele Muccino Gli Anni più Belli, in cui debutta come attrice.

Emma Marrone col cast del film

Ospite della prima serata del 4 febbraio, Emma Marrone a Sanremo 2020 è apparsa sul palco insieme ai protagonisti del film di Muccino intonando Tu Come Stai? di Claudio Baglioni, colonna sonora della pellicola che sarà nelle sale a partire dal 13 febbraio. Claudio Santamaria, Michaela Ramazzotti e Pierfrancesco Favino, che ha condotto il Festival proprio con Baglioni due anni fa, hanno cantato con la Marrone prima di presentare il film insieme al regista.

L’esibizione di Emma in Stupida Allegria

Dopo un cambio d’abito la cantautrice è tornata sul palco come ospite musicale per presentare Stupida Allegria, il suo ultimo singolo radiofonico che da settimane è in vetta alla classifica dei brani più trasmessi nelle radio. La cantautrice salentina l’ha proposta dal vivo sul palco dell’Ariston accompagnata dall’Orchestra di Sanremo e da un gruppo di percussionisti, che ne ha esaltato il ritmo arabeggiante.

Il medley di successi

Subito dopo, spazio ad un medley di successi a partire da quelli sanremesi: Emma Marrone a Sanremo 2020 ha riproposto la canzone vincitrice del Festival 2012 Non è l’Inferno, scritta per lei da Kekko dei Modà, e poi Arriverà, che aveva portato in scena proprio con la band un anno prima, arrivando al secondo posto nel 2011. Poi la sua hit più celebre, Amami, e un brano tratto dal nuovo album, la titletrack Fortuna, che potrebbe essere estratto come nuovo singolo dopo Io Sono Bella e Stupida Allegria.

Dal palco alla piazza

Amadeus ha affidato ad Emma il lancio di una delle iniziative del Festival di quest’anno: in piazza Colombo a Sanremo è stato allestito un grande palco che sarà teatro di eventi all’aperto in questa settimana sanremese. Per inaugurarlo, il conduttore ha accompagnato la cantante all’esterno del teatro: “Nessuno è mai uscito dal teatro dell’Ariston durante il Festival per andare in piazza Colombo, lo facciamo per la prima volta insieme in mondovisione“, ha spiegato Amadeus, che ha percorso con la Marrone il red carpet fino al palco allestito nella piazza.

Il ritorno con Fortuna

Emma Marrone è tornata all’Ariston dopo un anno difficile, contrassegnato dal ritorno della malattia che ha dovuto affrontare nell’ultimo decennio. Dopo essersi sottoposta ad un’operazione poco prima del rilascio del suo album Fortuna, è tornata a cantare e ad esibirsi per promuovere il disco e ha annunciato un tour che la vedrà impegnata nei palasport nel 2020.