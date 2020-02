Elodie a Sanremo 2020 con Andromeda dall’album This Is Elodie ricco di collaborazioni

Elodie a Sanremo 2020 presenterà il brano Andromeda che anticipa il suo nuovo disco di inediti dal titolo This Is Elodie.

L’album verrà rilasciato il 31 gennaio in versione digitale e il 7 febbraio.

Chi è Elodie

Classe 1990, Elodie Di Patrizi – conosciuta semplicemente come Elodie – è nota al pubblico per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Fiippi nell’edizione numero 15, dove ha vinto il premio Vodafone della critica e il premio RTL 102.5.

Nel 2015, chiude la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi al secondo posto in classifica e ha pubblicato l’album d’esordio Un’Altra Vita, prodotto da Emma Marrone ed anticipato dal singolo omonimo. Il disco raggiunge la seconda posizione della classifica Fimi dei più venduti della settimana in Italia ed è stato certificato Oro per aver superato le 25.000 copie vendute.

Ospitate e appuntamenti instore tour firmacopie con i fan per Elodie successivamente, fino all’apertura di alcune date del tour autunnale di Emma Marrone, sua coach ad Amici.

Con Tutta Colpa Mia partecipa al Festival di Sanremo 2017, nella categoria dei Campioni. Alla scrittura del brano ha collaborato, tra gli altri, anche Emma Marrone, attiva sostenitrice del percorso artistico di Elodie in quel periodo.

L’album Tutta Colpa Mia vede la luce il 17 febbraio dello stesso anno con la produzione artistica di Emma Marrone e di Luca Mattioni. In seguito intraprende l’instare tour promozionale e duetta con Francesco Renga nel brano Così Diversa, contenuto nell’album di Renga, Scriverò Il Tuo Nome. Questa collaborazione la porta a calcare i palchi di Francesco Renga subito dopo, per duettare sulle note del pezzo.

Il 2018 per Elodie è all’insegna del fortunato duetto con Michele Bravi e Guè Pequeno. Cantano Nero Bali, una delle hit estive di quell’anno, che portano anche su Canale 5 in occasione del Summer Festival di Roma.

Lo stesso anno Elodie duetta con Guè Pequeno in Sobrio e con Ghemon in Rambla. Il percorso di Elodie prosegue all’insegna delle collaborazioni e nel 2019 la porta a prestare la voce per il nuovo singolo dei The Kolors, Pensare Male, hit dell’anno e canzone più trasmessa in radio in assoluto.

Elodie duetta poi con Marracash nel singolo estivo Margarita e anche questo brano ottiene un grande successo, prodotto da Takagi & Ketra.

Elodie a Sanremo 2020 con Andromeda

Nel 2020, Elodie partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Andromeda, estratta dall’album This Is Elodie. La cantante prende parte alla nuova edizione della kermesse canora in programma dal 4 all’8 febbraio al Teatro Ariston e in diretta su Rai1.

Il nuovo album This Is Elodie

This Is Elodie è il titolo del nuovo disco di Elodie Di Patrizi. L’album verrà rilasciato in versione digitale il 31 gennaio e in versione fisica il 7 febbraio.

Duetti e collaborazioni d’eccezione all’interno del progetto di rilancio di Elodie che la porterà ad esibirsi in concerto per la prima volta.

16 pezzi nella tracklist, 17 produttori, 45 autori, 11 featuring in This Is Elodie, un progetto ambizioso che la cantante racconta con queste parole:

Sentivo il bisogno di provare altre strade ed ho impiegato 2 anni esatti per capire la mia direzione, lavorando a 360° su tutto: la mia voce, i pezzi, i testi, il suono, la mia immagine, i video. Questo è più di un disco, è quello che sono in questo momento, è quello che mi piace cantare, ballare o condividere. Potrebbe tranquillamente essere una playlist del mio telefono, anche perché sono fan di tutti gli ospiti e i produttori con cui ho lavorato. Sono fortemente orgogliosa e felice, ora spero che possa piacere alle persone ed è per questo che ho scelto il titolo This Is Elodie perché oggi mi ripresento al pubblico così, oggi sono questa ed è come se fosse il mio primo disco”.

This Is Elodie è stato anticipato dal singolo Non è La Fine, feat. Gemitaiz, disponibile da gennaio 2020.

La tracklist di This Is Elodie

ANDROMEDA (prod. Dardust)

NON E’ LA FINE (feat. Gemitaiz) (prod. Jason Rooney)

VOCALE #1

MARGARITA (feat. Marracash) (prod. Takagi & Ketra)

LUPI MANNARI (prod. Zef)

MAL DI TESTA (feat. Fabri Fibra) (prod. Neffa)

SPOSA (feat. Margherita Vicario) (prod. Dade)

VOCALE #2

VADO A BALLARE DA SOLA (feat. Lazza & Low Kidd)(prod. Lazza & Low Kidd)

APPOSTA PER NOI (prod. Michele Canova Iorfida)

SUPERBOWL (prod. Francesco “Katoo” Catitti)

DIAMANTI (feat.Ernia) (prod. Big Fish)

LONTANO (prod. Big Fish)

VOCALE #3

NERO BALI (feat. Michele Bravi & Guè Pequeno) (prod. Dardust & Mace)

RAMBLA (feat. Ghemon) (prod. Davide Simonetta)

PENSARE MALE (The Kolors & Elodie) (prod. Daddy’s Groove & Stash)

NIENTE CANZONI D’AMORE (prod. Marco Zangirolami)

IN FONDO NON C’E’ (prod. Generic Animal)

I concerti di Elodie nel 2020

Elodie sarà in concerto a Roma e a Milano. Il 16 aprile si esibirà alla Santeria Toscana di Milano e il 18 aprile si esibirà al Teatro Centrale di Roma. TUTTI I DETTAGLI SUI CONCERTI DI ELODIE.