Cos’è Celebrity Hunted, il reality di Amazon con Fedez e Francesco Totti

Il 23 gennaio 2020 ha segnato una svolta per gli show Amazon Original. Nel corso dell’evento Prime Video presents, infatti, i vertici della piattaforma streaming – cui è possibile abbonarsi in pochi e semplici passi – hanno annunciato una lunga serie di produzioni originali in cui sono coinvolte amatissime star italiane, da Carlo Verdone a Tiziano Ferro.

Il primo show italiano non-fiction firmato Amazon Original è Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo, reality prodotto da EndemolShine Italy. Si tratta di un’idea innovativa per gli spettatori, ha spiegato Dante Sollazzo, Head of Unscripted di EndemolShine Italy. Un format rivoluzionario con una narrazione innovativa, elementi di suspense e un eccezionale cast che renderà questo show unico, una sfida mai vista prima in tv.

Ma cos’è Celebrity Hunted, quindi, e in cosa consiste? L’ispirazione arriva dall’omonimo format britannico e vede 14 concorrenti – tutti provenienti dal mondo dello spettacolo – sfidarsi per la conquista di un montepremi. Li abbiamo sempre seguiti, si legge in un tweet di Prime Video Italia. Ora dobbiamo inseguirli.

Li abbiamo sempre seguiti. Ora dobbiamo inseguirli. #CelebrityHuntedIT è in arrivo su #PrimeVideo. pic.twitter.com/2BXPNXCwiD — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) January 23, 2020

Le regole del gioco sono chiare: le 14 celebrità in gara, dette Fuggitivi, devono raggiungere una meta segreta entro 14 giorni, sfuggendo all’inseguimento di un gruppo di poliziotti e altre forze speciali, dette Cacciatori.

Gli unici ausili a disposizione dei vip sono un cellulare e una carta di credito, anch’essi però molto rischiosi. Usarli, infatti, significa dare maggiori possibilità ai Cacciatori di tracciare la provenienza delle chiamate o dei prelievi di denaro.

Questi ultimi possono servirsi inoltre delle riprese della troupe e interrogare parenti, amici e testimoni dei Fuggitivi impiegando gli uomini sul campo e una task force di professionisti dell’intelligence.

Fatte queste premesse, è davvero possibile che i Fuggitivi possano scampare alla cattura? Assolutamente sì, dichiara Alfredo Mantici in un’intervista a Sorrisi:

Guardi che queste persone hanno una “rete di protezione” che i criminali se la sognano: i loro fan. Chi direbbe di no a Totti, se chiedesse di essere ospitato per una notte? E poi sui criminali abbiamo dossier raccolti in anni di lavoro, su Diana Del Bufalo dobbiamo partire da zero. E per catturarli abbiamo solo due settimane, mica mesi!

Il montepremi finale, d’altronde, val bene la gara d’astuzia al cuore di Celebrity Hunted: 100.000€ da devolvere in beneficenza.

I concorrenti della prima edizione di Celebrity Hunted Italia sono Francesco Totti, Fedez, lo YouTuber Luis Sal, il conduttore Costantino Della Gherardesca, Claudio Santamaria, il giornalista Francesco Barra, l’attore Cristiano Caccamo, la cantante e attrice Diana Del Bufalo.

I sei episodi di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo saranno disponibili su Amazon Prime Video dal 13 marzo 2020. Questo il primo teaser trailer ufficiale:

