Come rivedere il Festival di Sanremo 2020, in replica ogni pomeriggio in tv e in streaming su Raiplay

Se arrivare all’1:30 di notte per scoprire la classifica dei cantanti in gara o gli ultimi ospiti non fa per voi, rivedere il Festival di Sanremo 2020 in orari che non siano quelli della diretta è possibile sia in tv che in streaming, in chiaro sul digitale terrestre come su Raiplay.

Come rivedere il Festival di Sanremo 2020

Anche quest’anno Rai1 ha previsto la messa in onda in replica di ogni puntata del Festival, dal 5 al 9 febbraio, su RaiPremium: il canale 25 del digitale terrestre, tradizionalmente dedicato alle fiction Rai, trasmette ogni giorno dalle 14:00 alle 18:30 circa la puntata del Festival della sera precedente. Sarà dunque possibile rivedere ogni pomeriggio il Festival di Sanremo 2020 in tv per tutta la durata della kermesse e fino alla giornata di domenica, ma non solo.

Rivedere il Festival di Sanremo 2020 in streaming

Ovviamente il Festival è disponibile anche in live streaming su Raiplay. Anzi, quest’anno, con la riorganizzazione della piattaforma che ha giovato dell’evento VivaRaiplay condotto da Fiorello, il portale della Rai ha registrato un risultato doppio rispetto al precedente record di visualizzazioni di Sanremo: la prima serata del Festival è stato l’evento più visto in diretta streaming dall’avvio della misurazione Auditel Online, con 361.000 ore e 617 mila visualizzazioni. Su Raiplay è possibile rivedere il Festival di Sanremo 2020 sia in forma integrale, il giorno dopo le singole serate, sia selezionando singoli video caricati online quasi in contemporanea con la diretta: ogni sera vengono rese disponibili le esibizioni degli artisti in gara (Big e Campioni), le performance degli ospiti musicali e gli interventi delle co-conduttrici, come il toccante monologo di Rula Jebreal, la reunion di Al Bano Carrisi e Romina Power o l’apparizione di Emma Marrone che hanno caratterizzato la prima serata del 4 febbraio.

Le esibizioni del Festival di Sanremo 2020 su Youtube

Il canale ufficiale della Rai su YouTube permette di selezionare i singoli momenti della serata da rivedere: l’esordio del Festival ha generato 2,6 milioni di visualizzazioni on demand, con i contenuti della serata caricati online poco dopo la diretta oltre a video di highlights.

L’Altro Festival su Raiplay

Quest’anno ha debuttato anche L’Altro Festival, il nuovo programma dedicato alla kermesse in onda esclusivamente sulla piattaforma digitale RaiPlay: condotto da Nicola Savino, questo DopoFestival trasmesso solo in streaming va in onda tutte le sere al termine della diretta di Rai1, dallo studio allestito all’interno del Palafiori, una sorta di club con la sua resident band, una postazione da dj, un palco e uno spazio per giornalisti, musicisti e addetti ai lavori che commentano la serata appena trascorsa. Anche L’Altro Festival si può rivedere su Raiplay.