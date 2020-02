Che colpaccio EMUI 10 su Huawei Mate 9: siamo in pieno sviluppo

I possessori di un Huawei Mate 9 sono decisamente autorizzati a balzare su dalla sedia sulla quale siedono in questa mattinata del 5 febbraio. L’aggiornamento EMUI 10 finora davvero insperato per il loro dispositivo sarebbe invece pronto a fare capolino. Parola della stessa Huawei attraverso uno dei suoi account social ufficiali.

Il Huawei Mate 9 è uno smartphone, sebbene top di gamma, che non può dirsi certo di primo pelo. Il dispositivo è stato lanciato ormai nel lontanissimo quarto trimestre del 2016, un tempo quasi “preostorico” per il settore mobile che non lasciava certo prefigurare il possibile arrivo proprio dell’update EMUI 10. Eppure, vedere per credere, il riscontro dell’account Huawei Mobile Service globale per confermare che proprio sul telefono in questione arriverà, appunto, anche l’ulteriore aggiornamento incrementale. E pensare che il telefono è stato lanciato solo con EMUI 7, attualizzato ad EMUI 8 e ancora l’anno scorao ad EMUI 9.1. L’ultimo passaggio software preannunciato sarebbe praticamente il terzo, un trattamento davvero speciale riservato al telefono.

Verrebbe quasi da non credere alle promesse dell’aggiornamento EMUI 10 sul Huawei Mate 9 se nel riscontro social già citato non ci fosse pure un riferimento concreto proprio al pacchetto software: proprio l’update sarebbe in pieno sviluppo, cosa che lascerebbe presagire un rilascio neanche troppo lontano nel tempo. Magari assisteremo alla distribuzione già nella prossima primavera e magari non più tardi dell’estate.

Con l’aggiornamento del Huawei Mate 9 ad Android 10 e dunque EMUI 10, va pure detto, resterebbe alquanto incomprensibile la strategia software del produttore che vorrebbe invece fuori dalla distribuzione dispositivi più recenti come ad esempio il Huawei P20 Lite del 2018. Seppur di fascia media, il telefono in questione è molto diffuso e di certo i suoi possessori al pari di quelli del Mate 9 avrebbero voluto proprio vedere l’aggiornamento corposo pure sul loro telefono. Magari anche su questo fronte giungeranno nuove e speranzose dichiarazioni?