Billy Blu di Marco Sentieri porterà a Sanremo 2020 una pungente riflessione sul bullismo (audio e testo)

Billy Blu di Marco Sentieri ha vinto la sua sfida di Sanremo Giovani contro la 17enne Shari che ha partecipato con il brano Stella, e potrà partecipare a Sanremo 2020. Il suo nome è comparso insieme ad altri 7 giovani che approderanno sul palco dell’Ariston nell’edizione 2020 che sarà condotta da Amadeus.

Billy Blu è un brano forte e forte è l’argomento scelto per partecipare al Festival della Canzone Italiana dal momento che le parole scritte dal compositore Giampiero Artegiani, lo storico autore di Perdere L’Amore scomparso il 4 febbraio di quest’anno per via della complicazione di una malattia della quale era affetto, parlano di bullismo.

Il tema, oltremodo attuale nonostante i progressi dell’educazione, viene declinato secondo il punto di vista della vittima e del carnefice e il rapper partenopeo può vantare l’apertura dei concerti degli artisti più seguiti del momento: Clementino, Rocco Hunt, Moreno e Neri Per Caso.

La sua carriera solista è esplosa dopo l’esperienza con il quartetto Il Quarto Senso con il quale era riuscito a salire sul podio di Sanremo Rock Giovani. Nel 2016 ha conquistato la Romania con la vittoria di due festival internazionali, il George Grigoriu e il Dan Spataru per poi arrivare tra i primi 10 finalisti di X Factor Romania.

Il suo brano è stato particolarmente apprezzato dalla critica sia in termini di qualità sia in termini di audacia: Billy Blu di Marco Sentieri si propone al Festival di Sanremo 2020 con un genere che fa ancora fatica ad essere accettato dalla popolare kermesse della canzone italiana, ma il suo linguaggio e il suo stile hanno saputo conquistare il plauso di chi gli ha permesso di passare il turno.

Classe 1985 e oggi padre di due figli, a soli 16 anni ha lasciato la sua Napoli, per trasferirsi a Roma e rincorrere il sogno musicale. Dopo l’esperienza con Il Quarto Senso e dopo aver seminato la sua fama in Romania Marco Sentieri torna in Italia e collabora con l’amico Paolo e inizia l’avventura con i Pilla, Nicola e Alessandro, e insieme formano i Due Quarti che saranno la band ufficiale di Marco Sentieri.

La loro esperienza infiammerà tutto il centro sud con circa 200 live tra piazze e locali, e nel 2016 il rapper partenopeo porterà il suo progetto al Tour Music Fest con il brano La Nuova Generazione che arriverà ad un passo dalle finali.

L’anno successivo, nel 2017, pubblica il videoclip ufficiale La Nuova Generazione e arriva tra i 5 finalisti del concorso per cortometraggi Tulipani Di Seta Nera.

Il messaggio contenuto in Billy Blu di Marco Sentieri ricorre spesso, specialmente nella frase: “La vita è un giustiziere: tutti i bulli adolescenti poi diventano quegli uomini dai mille fallimenti”. Il rapper rilascia il suo flow su una base drammatica e cupa, con archi sommessi che abbracciano tastiere e sintetizzatori ritmati dalle percussioni elettroniche.

L’inedito è stato rilasciato il 18 dicembre ed è prodotto dalla Divas Music Production. Giampiero Artegiani è anche il compositore del brano.

Di seguito riportiamo il testo e l’audio ufficiale di Billy Blu di Marco Sentieri, un brano dalla forte ispirazione che consente al rapper partenopeo di approdare alla tanto sognata kermesse del Festival Di Sanremo 2020.