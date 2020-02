Apex Legends non funziona oggi 5 febbraio: server ancora offline?

Apex Legends non funziona. Proprio così, lo sparatutto Battle Royale di Electronic Arts e Respawn Entertainment sta creando non pochi grattacapi ai giocatori di tutto il mondo, che non riescono a giocare al titolo rivale diretto di Fortnite dal primo pomeriggio di oggi, 5 febbraio 2020. I problemi si stanno facendo registrare su un po’ tutte le piattaforme su cui è disponibile l’esperienza sparacchina, dunque PC, PlayStation 4 e Xbox One, su cui è possibile scaricarlo gratuitamente – il colosso di Redwood City ha scelto un modello distributivo free-to-play.

Nello specifico, le difficoltà incontrate in Apex Legends sono legate al funzionamento dei server, a cui gli utenti non riescono ad accedere. Connettersi ai server di gioco è praticamente impossibile, con segnalazioni in merito che continuano a crescere sul sito Downdetector – adibito proprio alla raccolta e segnalazione di anomalie per svariati servizi online, compreso per l’appunto lo sparatutto in prima persona a base di Leggende confezionato dagli stessi autori di Titanfall e del più recente Star Wars Jedi Fallen Order – qui per la nostra recensione. Da riportare sono pure le criticità legate all’accesso al proprio profilo, già dall’avvio vero e proprio del gioco.

Ora che Apex Legends non funziona, gli appassionati non possono lanciarsi alla scoperta di tutte le novità della Stagione 4 del videogame. Per altro partita solo ieri, 4 febbraio. Tra queste spiccano personaggi mai visti e armi tutte nuove, senza dimenticare le ricompense legate al Pass della Battaglia – potete saperne di più nel nostro articolo dedicato. Quanto ci vorrà affinché i server di Apex Legends tornino a funzionare? Per il momento il team di sviluppo non ha comunicato nulla alla sua ampia community. La speranza, comunque, è che i player possano ritornare ad affollare i server della Battaglia Reale di Respawn, tanto su PC quanto su console di ultima generazione, al più presto. Voi state riscontrando le stesse difficoltà? Ditecelo nei commenti.