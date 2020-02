Anastasio a Sanremo 2020 con Rosso Di Rabbia e il nuovo album Atto Zero

Anastasio a Sanremo 2020 con Rosso di Rabbia. Il giovane rapper partenopeo debutta al Festival con il brano che ha annunciato nel corso dello speciale de I Soliti Ignoti andato in onda il 6 gennaio, dopo l’ospitata del 2019 nella quale fu ospite speciale del monologo di Claudio Bisio.

Atto Zero, che sarà rilasciato contestualmente alla partecipazione a Sanremo 2020, è anche l’album di debutto del giovane artista vincitore di X Factor 12, che si affaccia alla discografia dopo una serie di singoli di successo.

Anastasio a Sanremo 2020 si esibisce nella prima serata in Rosso Di Rabbia

Il vincitore della penultima edizione di X Factor approda sul palco del Festival di Sanremo, per la prima volta in carriera, con il brano dedicato al Sabotatore.

Ecco il video dell’esibizione:

Chi è Anastasio

Anastasio è il nome d’arte di Marco Anastasio, che nasce a Meta il 13 maggio del 1997. La sua passione è il rap e soprattutto il freestyle. I primi brani arrivano nel 2015, pubblicati sotto il nome di Nasta. I brani pubblicati sono poi riversati nell’EP Disciplina Sperimentale, con la produzione di Gigi Emme. Il 20 marzo 2018 inizia a farsi conoscere da un pubblico col brano Come Maurizio Sarri, che dedica all’allora allenatore del Napoli.

Nel 2018, Anastasio partecipa alla dodicesima edizione di X Factor, sorprendendo i giudici per la sua capacità di rileggere i grandi classici della musica italiana come Generale di Francesco De Gregori. Il giovane rapper ha vinto l’edizione sotto la guida della giudice Mara Maionchi che ha creduto in lui fin dal primo momento.

A novembre dello stesso anno, il giorno 23, il singolo La Fine Del Mondo è disponibile in download digitale e in rotazione radiofonica. Il brano è stato inserito nell’EP che ha rilasciato per Sony Music a seguito della vittoria di X Factor. La Fine Del Mondo è uscito il 14 dicembre 2018. Il singolo estratto è certificato disco di platino.

Anastasio è stato anche ospite del Festival di Sanremo 2019, in occasione di uno dei monologhi dedicati ai figli di Claudio Bisio. Per la prima volta, viene interpretato il singolo Correre. A fine 2019, pubblica Il Fattaccio Del Vicolo Del Moro, che ha basato sulla trama del monologo di Er Fattaccio di Americo Giuliani.

La musica di Anastasio è stata portata anche in tour, nelle numerose date che ha annunciato dopo la vittoria a X Factor. La partecipazione a Sanremo 2020 sarà quindi l’occasione per rilasciare il primo album di inediti, Atto Zero, nel quale comprenderà anche il brano di Sanremo Rosso Di Rabbia.

Già annunciato il tour che lo porterà in giro per l’Italia, dopo le prime due date che aveva dichiarato insieme all’annuncio dell’album di debutto, da rilasciare dopo la vittoria a X Factor 12. Qui di seguito, le date del tour per il supporto di Atto Zero.

Le date del tour di Anastasio

12 marzo: Roma, Spazio Rossellini (nuova data)

13 marzo: Roma, Spazio Rossellini (sold out)

16 marzo: Firenze, Tuscany Hall

17 marzo: Bologna, Estragon

21 marzo: Nonantola (MO), Vox

22 marzo: Roncade (TV), New Age

27 marzo: Padova, Hall

28 marzo: Trento, Sanbapolis

30 marzo: Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

31 marzo: Milano, Fabrique

3 aprile: Perugia, Afterlife

4 aprile: Senigallia (AN), Mamamia

16 aprile: Napoli, Duel

Anastasio a Sanremo 2020

Il 31 dicembre 2019 viene ufficializzata la sua partecipazione a Sanremo 2020 con il brano Rosso Di Rabbia. Si tratta di un debutto fra i Campioni, insieme agli altri 23 che sono stati annunciati da Amadeus nell’intervista che ha rilasciato a Repubblica.