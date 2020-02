Una settimana al Samsung Galaxy S20: prezzo salato ma calerà presto a picco

Ad una settimana dal lancio della serie Samsung Galaxy S20 le informazioni relative al tris d’assi in arrivo sono copiose: di certo i dettagli hardware non mancano e neanche quelli relativi al costo delle prossime ammiraglia. Sulle pagine di OM sono stati già dettagliati i valori commerciali di ogni singolo modello di Galaxy S20, ora il noto comparatore Idealo ha appena pubblicato un’analisi che ci comunica il momento ideale per acquistare i nuovi telefoni, per risparmiare non poco.

Il pezzo di partenza del Samsung Galaxy S20 (nella sua versione 4G) dovrebbe essere di 899 euro in Europa; quello del Galaxy S20 Plus (sempre 4G) di 1099 euro e per finire quello del Galaxy S20 Ultra in 5G di ben 1349 euro. In definitiva ,dunque, assistiamo ad un rincaro del listino rispetto alla serie Galaxy S10, dovuto pure alla presenza della variante Ultra nuova di zecca che fa schizzare verso l’alto il costo dell’ammiraglia. Ebbene gli esperti di Idealo, già oggi, consigliano di non acquistare il telefono al lancio ma di aspettare un determinato lasso di tempo per procedere alla transazione.

Come riporta anche la fonte Androidpit.com gli analisti di Idealo ne sono sicuri: prima dei tre mesi successivi al lancio del Samsung Galaxy S20 non converrà affatto comprare nessuno dei modelli in uscita, sempre che si voglia risparmiare, questo è chiaro. Esattamente come accaduto per i Galaxy S8, S9 e S10, proprio dopo 90 giorni, il valore commerciale dei dispositivi scenderà probabilmente del 20%. A dire la verità, poi, il momento perfetto per procedere alla transazione combacerebbe con i 5 mesi successivi all’uscita, in cui il costo di ogni variante potrebbe scendere anche del 30%. Successivamente non si avranno altri cali repentini e sensibili se non nelle fasi immediatamente precedenti al lancio della serie successiva, per dirla tutta dunque, nel 2021.

Insomma, pazientare e neanche troppo per i Samsung Galaxy S20 potrebbe davvero premiare i fan della nuova serie. All’incremento iniziale del prezzo risponderà di certo un calo repentino del valore commerciale dei telefoni.