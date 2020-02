Un Samsung Galaxy A10 con Wind a San Valentino è il regalo perfetto? Le condizioni

A caccia di un regalo di San Valentino? La proposta di un Samsung Galaxy A10 con Wind per un lui o una lei tecnologia sembra più che mai interessante in questi giorni ma è giusto analizzare le condizioni dell’eventuale acquisto, per comprenderne poi pure la convenienza.

Il Samsung Galaxy A10 è appunto il protagonista di una campagna di marketing via SMS dell’operatore Wind in queste ore. La proposta commerciale stupisce per il suo costo irrisorio di poco meno di 70 euro, ossia 69.99 euro da pagare in un’unica soluzione.

Il prezzo del Samsung Galaxy A10 con Wind proprio per San Valentino è conveniente in questi termini. Solo a metà gennaio lo stesso dispositivo veniva proposto dal vettore arancione a 129,90 euro, quindi la spesa per i clienti è stata quasi dimezzata. Per quanto l’acquisto avvenga in una soluzione unica, resta un vincolo all’operatore di abbonamento per 30 mesi al piano telefonico che l’utente sceglierà tra una rosa di tariffe proposte. Tra queste ultime c’è la Wind Family con 100 giga, 50 personali e 50 da condividere, minuti e SMS illimitati a 17,99 euro al mese.

L’occasione del Galaxy A10 a meno di 70 euro resterà valida da oggi e fino al prossimo 9 febbraio. Per quanto si tratta di una promozione pensata per San Valentino 2020, in effetti, in prossimità della ricorrenza non si potrà aderire più all’offerta appunto. La sottoscrizione dell’eventuale contratto andrà eseguita solo presso un centro autorizzato Wind e non online.

Appurate le condizioni di vendita del Galaxy A10 con Wind, in ultima battuta, è giusto fornire una panoramica delle specifiche hardware di questo telefono. Il display è da 6.2 pollici, il processore è quello proprietario Exynos 7 Octa 7884B con 2 GB di RAM e 32 GB di storage. La fotocamera principale ha un unico sensore da 13 MP, quella anteriore è da 5MP. Per finire, la batteria ha amperaggio da 3400 mAh.