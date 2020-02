Tutto su Diletta Leotta a Sanremo 2020, la giornalista sportiva all’Ariston

Questa sera vedremo Diletta Leotta a Sanremo 2020 per aprire la prima serata del Festival della Canzone Italiana, giunto quest’anno alla 70esima edizione. Al suo fianco ci sarà la giornalista Rula Jebreal e insieme affiancheranno Amadeus durante la manifestazione.

LE 10 CO-CONDUTTRICI DI SANREMO, TUTTO IL PROGRAMMA

Chi è Diletta Leotta

Diletta Leotta nasce a Catania il 16 agosto 1991. Diplomata al liceo scientifico e laureata in Giurisprudenza presso l’Università LUISS di Roma, a soli 15 partecipa al concorso Miss Muretto 2006 per poi tentare con Miss Italia nel 2009.

L’anno successivo si affaccia nel mondo della televisione e inizia una collaborazione con l’emittente locale Antenna Sicilia nella quale, accanto a Salvo La Rosa conduce l’11esima edizione del Festival della nuova Canzone Siciliana e il programma di intrattenimento Insieme.

Nel 2011 sbarca a Mediaset e conduce Il Compleanno di La5, ma la sua carriera prende il volo quando nel 2012 viene chiamata come meteorina sul Sky Meteo 24. Nello stesso anno avrà la striscia giornaliera Come Giochi? su PokerItalia24.

Nel 2014 conduce il talent RDS Academy su Sky Uno e dall’anno successivo si affaccia al mondo del giornalismo sportivo. Nel 2015, infatti, Diletta Leotta conduce Sky Serie B su Sky Sport 1 e l’anno successivo conduce lo speciale sugli Europei di Calcio al fianco di Ilaria D’Amico sempre sui canali Sky.

Nel 2018, lasciato Sky Sport, conduce la quarta stagione del reality show Il Contadino Cerca Moglie e nello stesso anno sbarca sulla piattaforma DAZN dove conduce Diletta Gol, Diletta Gol Stories, Diletta Gol In Campo e Linea Diletta.

Sempre nel 2018 conduce la 79esima edizione di Miss Italia accanto a Francesco Facchinetti e anche i Gazzetta Awards 2018.

Diletta Leotta ha anche partecipato ai videoclip di due artisti italiani: compare in Faccio Quel Che Voglio di Fabio Rovazzi e On Demand di Neji&Fede feat. Shade, ed è anche testimonial di importanti marche italiane come Intimissimi, Parmigiano Reggiano e Wind Tre.

Diletta Leotta a Sanremo 2020

Quella di stasera non sarà la prima apparizione di Diletta Leotta al Teatro dell’Ariston. La giornalista e conduttrice, infatti, è già stata ospite a Sanremo nel 2017, durante la prima serata su invito del conduttore Carlo Conti.

Sulla presenza di Diletta Leotta a Sanremo 2020 Amadeus ha detto:

Amo lo sport, lei è una bellissima ragazza e giornalista sportiva. Giovanissima e simpatica, penso che avrà modo di dimostrare che non deve occuparsi solamente di calcio.

Nelle ultime ore la giornalista sportiva ha intrattenuto i suoi follower con filmati postati su Instagram in cui mostra i suoi abiti e condivide alcuni momenti della preparazione al Festival.

La presenza di Diletta Leotta a Sanremo 2020 fa parte delle 10 quote rosa scelte da Amadeus come co-conduttrici della kermesse 70: il direttore artistico, infatti, ha voluto diluire la presenza femminile in più personalità dal mondo dello spettacolo, della moda e dell’informazione per tutte e 5 le date del Festival.

Vedremo Diletta Leotta a Sanremo 2020 al fianco di Amadeus e Rula Jebreal questa sera, martedì 4 febbraio, e anche durante la serata finale di sabato 8 febbraio quando affiancherà Mara Venier, Francesca Sofia Novello e Sabrina Salerno in diretta dal Teatro dell’Ariston su Rai 1.