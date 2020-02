Tutte le esibizioni di Tiziano Ferro a Sanremo

Nel 2020, Tiziano Ferro a Sanremo sarà ospite d’eccezione in tutte e cinque le serate del Festival. Duetterà con Massimo Ranieri, presenterà le sue hit e riserverà sicuramente qualche sorpresa al suo pubblico.

L’artista ha già comunicato che devolverà il suo intero compenso in beneficenza a 5 associazioni benefiche con sede nella provincia di Latina.

Dopo il rilascio del nuovo disco di inediti, Accetto Miracoli, Tiziano Ferro torna a Sanremo da ospite fisso e in estate sarà in tour negli stadi della penisola.

Per Tiziano Ferro non è però quella del 2020 la prima apparizione al Festival della Canzone Italiana. Ripercorriamo tutte le sue performance all’Ariston!

TIZIANO FERRO A SANREMO 2020, SERATA PER SERATA

Tiziano Ferro a Sanremo 2017

Al Festival di Sanremo 2017, Tiziano Ferro commuove e si commuove. Apre il Festival con una toccante esibizione sulle note di Mi Sono Innamorato Di Te, un omaggio a Luigi Tenco.

TUTTO SULL’OMAGGIO DI TIZIANO FERRO A TENCO

A proposito della cover e di Tenco, Tiziano Ferro aveva dichiarato:

“Per chi fa il mio mestiere come lo faccio io, Tenco è imprescindibile. Mi piace la sua presunzione nel dichiarare che la ricerca umana, l’animo delle persone, il sentimento non valgono meno del parlare di società, di politica. Era fuori dal coro, fuori moda, e ne ha pagato le conseguenze, psicologicamente e socialmente. Il suo esempio mi tiene vivo, mi fa pensare che quando scrivi una canzone e metti in gioco le tue fragilità fai la cosa giusta. Che la fragilità è un superpotere. Ha dato voce ai fragili: sono orgoglioso di cantare una sua canzone”.

La cover è stata poi resa disponibile in digital download.

Non solo Luigi Tenco: nella stessa edizione del Festival, Tiziano Ferro ha presentato due brani estratti dal disco Il Mestiere Della Vita: Il Conforto insieme a Carmen Consoli e la struggente Potremmo Ritornare.

Tiziano Ferro a Sanremo 2015, in ginocchio sul palco

A Sanremo 2015, Tiziano Ferro sale sul palco nel corso della prima serata del Festival per un medley dei suoi successi.

Non Me Lo So Spiegare, Sere Nere e Il Regalo Più Grande precedono la presentazione del nuovo singolo, Incanto, scelto per la rotazione radiofonica qualche settimana prima.

Tiziano Ferro si era inginocchiato sul palco, commosso dal grande affetto del pubblico di Sanremo. Al termine della sua performance, infatti, l’intero teatro gli aveva riservato una standing ovation.

Incanto fa parte della raccolta di successi TZN – The Best Of Tiziano Ferro ed è uno dei due inediti del cofanetto – insieme a Lo Stadio.

La pubblicazione della sua prima raccolta di successi lo ha portato in tour negli stadi d’Italia in estate.

Tiziano Ferro a Sanremo 2010 (ospitata prevista ma salta)

A Sanremo 2010, Tiziano Ferro avrebbe dovuto presentare il singolo in feat. con Mary J. Blidge, Each Tear.

I due avrebbero dovuto essere presenti in qualità di ospiti nella serata finale del Festival di Sanremo 2010 ma la loro partecipazione è stata annullata a causa di una laringite che aveva colpito Tiziano Ferro a pochi giorni dalla performance.

Tiziano Ferro a Sanremo 2007

Tiziano Ferro a Sanremo 2007 presenta il singolo Ti Scatterò Una Foto, brano incluso nella colonna sonora del film Ho Voglia Di Te, tratto da un libro di Federico Moccia. L’ospitata al Festival di Sanremo fa parte delle attività promozionali per il disco Nessuno è Solo, datato 23 giugno 2006 ed anticipato dal singolo estivo Stop! Dimentica.

Da quel disco sono stati estratti i singoli Ed Ero Contentissimo, E Raffaella è Mia e E Fuori è Buio, oltre a Ti Scatterò Una Foto, in radio da gennaio.

Al Festival di Sanremo 2007, Tiziano Ferro ha eseguito dal vivo quello che era il suo nuovo singolo.

Tiziano Ferro a Sanremo 2006 con Michele Zarrillo

Nel 2006, Tiziano Ferro partecipa al Festival di Sanremo nella serata di duetti, in qualità di ospite. L’artista supporta l’amico Michele Zarrillo e con lui canta il brano in gara al Festival della Canzone Italiana, L’Alfabeto Degli Amanti. Il singolo fa da apripista all’album omonimo pubblicato il 28 febbraio dello stesso anno, 11 tracce pubblicate con Sony Music che Zarrillo firmava con Vincenzo Incenzo.

Dopo L’Alfabeto Degli Amanti, Zarrillo ha rilasciato i singoli Soltanto Un Attimo, L’Amore Che Resta e Tutta La Vita Che C’è.