Senza anticipo i Samsung Galaxy S10 Lite e Huawei P30 Lite New Edition con TIM

Quest’oggi 4 febbraio avrà inizio il Festival di Sanremo, e per l’occasione TIM, che è lo sponsor unico della rappresentazione canora italiana, ha dato il via ad una serie di promozioni per l’acquisto di alcuni smartphone, tra cui il nuovo Samsung Galaxy S10 Lite. Il dispositivo potrà essere comprato attraverso una pratica rateizzazione con anticipo zero, fino al 16 febbraio. Il prezzo è di 15 euro al mese per 20 mesi (non 30, ndr.), con inclusa l’opzione TIMmusic Platinum per 6 mesi (che poi si disattiverà in automatico) per quanto decideranno di attivare contestualmente l’offerta TIM Young Senza Limiti.

Allo stesso modo, anche se non strettamente connesse al Festival di Sanremo, TIM da qualche ora propone anche altre promozioni per l’acquisto di smartphone a rate, tra cui quella dedicata al Huawei P30 Lite, così come ad OPPO Reno 2Z ed al P30 Lite New Edition, vostri a 10 euro al mese per 30 mesi, anche in questo caso senza alcun anticipo. La promozione si estende anche al vecchio iPhone 6S (5 euro al mese per 30 mesi), all’OPPO Reno2 a 15 euro al mese, ed ai vari Huawei P30 e Samsung Galaxy A80 (20 euro al mese per 30 mesi). TIM ha voluto esagerare, inserendo nel proprio listino di smartphone a rate senza anticipo iniziale anche Honor View 20, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10 e S10e, LG G8s e iPhone XS (512GB) a 25 euro al mese per 30 mesi.

Infine, ci sarebbe anche iPhone 7 Plus (32GB) a 26 euro al mese, sempre per 30 mesi. In qualsiasi caso, le offerte TIM di cui sopra prevedono una spesa una tantum di 9,99 euro per dare il via alla rateizzazione (ciò significa che sarete tenuti a pagarlo solo una volta, al momento della sottoscrizione del contratto), con addebito su carta di credito o corrente corrente, a seconda dei casi.