Ritorna l’Attico Monina a Sanremo 2020 in diretta su OM

Appuntamento fisso della città dei fiori è l’Attico Monina di Michele Monina e Optimagazine a Sanremo 2020, un palcoscenico alternativo a quello dell’Ariston che ogni anno ospita gli artisti del Festival con interviste in uno spazio esclusivo. Il tutto andrà in diretta a partire da martedì 4 febbraio su OM TV e sui canali di Optimagazine, Youtube e Facebook.

Lo show all’Attico Monina, due dirette al giorno

A partire da mercoledì 5 febbraio andranno in onda due grandi dirette: la prima dalle 11 alle 13 e la seconda dalle 15 alle 18. In entrambi i contesti saranno intervistati i cantanti in gara sia della categoria Campioni sia della categoria Nuove Proposte, ma non solo. Ogni appuntamento sarà introdotto dalla sigla di Lilith Primavera del Festivalino di Anatomia Femminile e dalla performer di burlesque Giuditta Sin.

Sul divano dell’Attico Monina a Sanremo 2020 siederanno, oltre agli artisti in gara, anche le ragazze del Festivalino di Anatomia Femminile: Argento, Eleonora Betti, Chiara Blue, Giorgia Del Mese, Eleviole?, Cinzia Gargano, Glomarì, LAF, Lamine, Lilith Primavera, Giulia Mei, Nathalie, Silvia Oddi, Sara Romano, Sue & Pellagatta, Adel Tirant, Cristiana Verardo, Chiara White, Margherita Zanin, Martina Maggi, Mimosa e Micaela Tempesta.

Arriveranno anche Paola Iezzi, Valentina Guatier e Sergio Caputo per commentare insieme a Monina il Festival con il contorno di Pinuccio di Striscia La Notizia, la voce di Tamara Taylor e DJ Set della Music Academy di Rimini.

Il tutto avrà un taglio informale e disteso, e sarà abbellito dal set fotografico dell’Ensemble 31, dal ritrattista Roberto Prosdocimo e dal fotografo Federico Lanzani.

L’Attico Monina a Sanremo 2020 sarà un Festival di jam session, interviste, dibattiti, battute, ironia, musica dal vivo e immagini.

Il DopoFestival dell’Attico Monina a Sanremo 2020: Sailor Moon-Ina

Con gli amici dell’UDKD- Un Discretissimo Karaoke Domenicale – che saranno presenti anche durante lo show diurno – Michele Monina leggerà le pagelle della serata e scherzerà sulla “karaokabilità” delle canzoni in gara. Il contesto sarà quello di un salotto in cui rilassarsi e decomprimersi dalla tensione emotiva del Teatro dell’Ariston con la partecipazione anche delle cantautrici del Festivalino di Anatomia Femminile.

Il Sailor Moon-Ina sarà come un pit stop per gli artisti e non solo, visto che intorno allo spazio di Optimagazine graviteranno tanti ospiti anche esterni al Festival in un ambiente piumato e glamour.

Noi Dire Sanremo in diretta durante il Festival su RTL 102,5

Quest’anno Michele Monina ha voluto strafare: sulle frequenze di RTL 102,5, in contemporanea con la gara del Festival, tutte le sere andrà in onda Noi Dire Sanremo in compagnia di Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi e in collegamento con la Gialappa’s Band e Mara Maionchi da Milano.

I cantanti in gara verranno contattati telefonicamente dopo l’esibizione e in seguito arriveranno all’Attico Monina dove siederanno sul divano insieme a Michele e dialogheranno con lui e con gli amici in collegamento Mara Maionchi e la Gialappa’s.

Noi Dire Sanremo andrà avanti fino a notte fonda, considerando le tempistiche del Festival di Sanremo.

Con 12 ore di diretta ogni giorno l’Attico Monina sarà lo spazio creativo di Optimagazine nel contesto del Festival.

Tutte le interviste

Tutte le interviste dell’Attico Monina a Sanremo 2020 saranno disponibili qui.