Rita Pavone, “Gemma” | Needle

Rita Pavone torna in gara a Sanremo dopo 48 anni. In realtà nel 2017 salì sul palco dell’Ariston perché le diedero il leone di platino per i suoi 55 anni di carriera.

Ma chi è Rita Pavone di cui alcuni ignoranti hanno criticato la presenza al Festival? Per le info sui tanti successi basta leggere Wikipedia. Anche per sapere del suo boom all’estero.

Rita era una ragazzina quando Mina annunciò che aspettava un figlio da un uomo sposato e la cancellarono da Studio Uno, il programma più importante della RAI, e lo affidarono alla Pavone. E fu subito boom.

Poi la ragazzina pel di carota, che si vestiva da bimbetto in Gian Burrasca, è cresciuta ed è diventata anche cantautrice. Ha scritto un album spettacolare, “Gemma e le Altre”, con storie di donne, dove ha affrontato per prima in Italia anche il tema della diversità.

Dopo che l’ho difesa dagli attacchi di chi non la voleva a Sanremo, mi ha scritto questo messaggio:

“E’ un immenso orgoglio per me avere AMICI come te. Amici con la A maiuscola. Sentire le tue parole, vedere il tuo video quando mostri alcuni dei miei album usciti nel mondo e quel “Gemma e le altre”, uno dei primi dischi in cui mi si vede quale autrice femminista vera difendere la donna e il suo diritto di essere “diversa” in tempi non sospetti, ovvero quando parlare di femminismo o il fare outing significava dare “una brutta immagine” di se stesse, confesso che mi è venuto il magone. Anche allora, mi sia concesso dirlo, ho anticipato i tempi rischiando di mio. Come ho fatto sempre del resto.

“Gemma”, il brano che portava il titolo, era e rimane un pezzo da brividi, poiché racconta quanto fosse difficile allora per una donna essere accettate nella società se “diversa”, al punto da preferire ai crudeli giudizi il suicidio. Un dirigente dell’allora Ricordi, etichetta milanese che distribuiva l’album, mi disse che il grande Renaro Serio, arrangiatore di fama – ha scritto per Renato Zero e per altri grossi artisti – gli aveva detto che considerava quel brano uno dei più belli degli ultimi vent’anni! Grazie !!! Eppure, sai, io, che scrivo ormai da quasi quarant’anni per me è anche per altri (ti ricorderai certamente del brano “Liù” che produsse Gino Paoli per una cantante esordiente), nessuno parla mai di me quale autrice e cantautrice… Spesso mi chiedo se quello che ho fatto in Italia l’avessi fatto negli States o negli UK, a mio padre piacendo, ma ero minorenne, oggi forse sarei Lady come Shirley Bassey…

Ti voglio bene. Tantissimo. Rita”

Così oggi, che inizia il 70° Festival di Sanremo, pieno di polemiche che hanno cancellato gli assurdi dubbi sulla presenza di Rita su quel palco, ma che stigmatizzano la violenza sulle donne, ho deciso di ascoltare insieme il vinile di “Gemma”. Allora Rita raccontò così quell’album:

“L’ultimo LP che ho fatto e che ho firmato soltanto nei testi, era dedicato alle donne e all’amore. Io credo che l’amore sia il motore principale della nostra vita. L’amore è fatto di molte cose, di molti componenti. Qualche volta è l’amore fraterno, qualche volta è l’amore coniugale e qualche volta è l’amore diverso. Spesso e volentieri, noi solleviamo davanti a queste storie, mentre, invece qualche volta dietro, si nascondono dei drammi, delle storie difficili da superare, soprattutto quando uno non si accetta. Allora, ho scritto questa canzone, perché una ragazza mi ha raccontato la sua storia. Gemma è una ragazza che ama in segreto un’altra donna, ma non glielo dirà mai e si lascerà a morire, conservando questo segreto e lasciandolo scritto soltanto sotto un pezzettino di carta, quando ormai non c’è più niente da fare.”

Ed ecco il testo di questo capolavoro:

GEMMA

(Rita Pavone – Carolain)



Gemma

Arrossisce con gli occhi

E diventa di ghiaccio

Se soltanto la tocchi

Gemma

Che non parla per ore

Come avesse un macigno

Nel fondo del cuore

Gemma

Che si tiene in disparte

Alle feste fra amici

E lo fa quasi con arte

Gemma

Che la scopro a guardarmi

Mentre vanto i miei amori

E gli inganni

Ombre, da sempre

Negli occhi suoi ignari i miei

E un vuoto mi prende

Riaffiorano le immagini di lei

Gemma

Sempre troppo paziente

Anche quando la tratto

In un modo indecente

Gemma

Che non ha figli o marito

Perché in ogni sua storia

Ha perduto sempre, da sempre

Quegli occhi suoi distratti i miei

Oh, oh, vola, uh!

La mente s’arrende ormai

Alla realtà di lei

Gemma

Che una notte fa il bagno

E si lascia a morire

In un ridicolo stagno

Gemma

Che ora m’apre il suo cuore

In questo foglio sgualcito

Incolore…

